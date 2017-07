Thierry Neuville boekt derde zege van het seizoen in Polen

Thierry Neuville (Hyundai i20) heeft zondag de Rally van Polen gewonnen. De Oostkantonner beëindigde de achtste manche van het WRC-kampioenschap met 1:23.9 voorsprong op zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot Hayden Paddon en 2:20.8 op de Franse regerende wereldkampioen en WK-leider Sébastien Ogier (Ford Fiesta).

Neuville profiteerde op de slotdag van een crash van Ott Tanak (Ford Fiesta). De Est had de leidersplaats te pakken na de openingsrit van de slotdag, maar moest uiteindelijk de handdoek in de ring werpen. Voor Neuville is het dit seizoen de derde zege in het WRC-kampioenschap (na Frankrijk en Argentinië). In zijn carrière won hij al vijf WK-manches.

In de WK-stand nadert Neuville tot op elf punten van Ogier. Neuville telt er 149, Ogier 160. De volgende WK-manche is die van Finland, die van 27 tot 30 juli plaatsvindt. (