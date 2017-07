Morbidelli wint in Moto2, Xavier Siméon wordt 14de in Duitsland

De Italiaan Franco Morbidelli (Kalex) heeft zondag de Grote Prijs van Duitsland in de Moto2 gewonnen. Het was voor de WK-leider op het circuit van Sachsenring zijn zesde zege in negen WK-manches dit seizoen.

Morbidelli bleef de Portugees Miguel Oliveira (KTM), tweede op 0.066, en de Italiaan Francesco Bagnaia, derde op 0.574, voor. Xavier Siméon (Kalex) kwam als 14e over de streep, op 27.357 van Morbidelli. In de WK-stand verstevigt Morbidelli zijn leidersplaats. Hij leidt met 173 punten voor Thomas Lüthi (136 ptn). De Zwitserse Kalex-piloot finishte zondag niet. Siméon is 19e met 16 punten.