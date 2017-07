Calvo: ‘N-VA wordt zenuwachtig’

Groen-boegbeeld Kristof Calvo heeft in het VTM Nieuws gereageerd op de recente aanvallen van de N-VA op Groen. Groen werpt zich immers steeds meer op als het alternatief voor de Vlaams-nationalisten.

‘N-VA staat politieke vernieuwing in de weg, maar wij gaan ze blijven uitdagen. En ze worden zenuwachtig’, aldus Kristof Calvo (Groen) in een gesprek met VTM NIEUWS. N-VA-voorzitter Bart De Wever verweet Groen de voorbije weken enkele keren dat het zich ook schuldig maakte aan het cumuleren van postjes.

‘Bart De Wever wordt zenuwachtig. Hij ziet de peilingen ook. Hij ziet dat wij de handschoen opnemen, en we zullen er niet mee stoppen. De N-VA vindt dat vervelend, maar dat zie ik als een compliment. Bovendien komen de aanvallen niet toevallig op het moment dat wij de megacumul van De Wever aangekaart hebben. Hij zit in de Kamer, is burgemeester en partijvoorzitter. Dat kan je echt niet allemaal combineren’, aldus Calvo.

Volgens Calvo voelt de N-VA dat Groen een hoopvol alternatief is. ‘N-VA stemt vaak voor onrechtvaardige maatregelen, dat willen wij net niet. N-VA staat politieke vernieuwing in de weg, Groen wil de motor zijn van vernieuwing. Het zal dus zeker nog clashen,’ aldus het Kamerlid.