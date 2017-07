Dodi Lukebakio wordt door Anderlecht uitgeleend aan Charleroi met een aankoopoptie. De 19-jarige middenvelder was een van de spelers die weg moesten van coach Réne Weiler, maar liet wel een goede indruk na op training bij de de U21 en vrijdag in de oefenmatch tegen Oudenaarde. Paars-wit is ondertussen aangekomen op oefenstage in Oostenrijk met de jongeren Faes en Delcroix, Lukebakio is al mee met Charleroi naar Mierlo.