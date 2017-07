Ongrijpbaar in Borgerhout, opgepakt in Birmingham

In een Europees terreur­onderzoek hebben speurders in het Britse Birmingham Tarik Chadlioui (43) opgepakt.

Tarik Chadlioui, een Marokkaan uit Borgerhout, geldt als een van Europa’s meest gesolliciteerde salafistische haatpredikers en leek jarenlang ongrijpbaar. Hij zou in Spanje potentiële aanslagplegers aangestuurd hebben. Ondanks zijn profiel kon de geestelijke leider de voorbije weken meermaals preken in ons land.

Dertigduizend aanhangers op Facebook heeft de man, die zich ook Tarik ibn Ali laat noemen. Charismatisch volgens de ene, een verwerpelijke en ideologisch gevaarlijke clown volgens de andere. Zo predikte Chadlioui in een Franse moskee ten zuiden van Parijs waar hij Omar Mostefai, een van de daders van de aanslag in Le Bataclan, zou hebben bekeerd tot het salafistische gedachtegoed. Een verpletterende verantwoordelijkheid die hij via een videoboodschap heeft tegengesproken.

Chadlioui is geboren in het Marokkaanse Rifgebergte, in hetzelfde dorp als de Rotterdamse burgemeester ­Ahmed Aboutaleb, en heeft de Belgische nationaliteit.

Turnhoutsebaan

In 2002 streek hij neer in Borgerhout. Het duurde slechts enkele jaren of hij kreeg op en rond de Turnhoutsebaan een reputatie: Chadlioui maakte deel uit van een ‘religieuze politie’ die op agressieve wijze de sharia wilde opleggen. Zo werden nachtwinkeluitbaters ‘vriendelijk’ verzocht geen sigaren of alcohol te slijten. Zijn vrouw, ‘Oum Youssef’, verschool zich achter een nikab. In 2010 verliet het koppel Antwerpen, ‘weg uit zo’n islamvijandig klimaat’.

Na een passage in Caïro en omzwervingen door Europa, onder meer in een Parijse moskee, dook hij vorig jaar in Nederland op. Behalve een frequente spreker bleek de imam ook ronselaar te zijn van geld voor een nieuwe moskee.

Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en bij het gerecht is te horen dat er de voorbije jaren weinig tegen de prediker te beginnen was. Er was geen klacht tegen hem ingediend, er was geen gerechtelijk onderzoek, hij mocht dus gaan en staan waar hij wil.

Volgens zijn Facebookprofiel heeft hij de voorbije weken tijdens de ramadan gepreekt in moskeeën in Verviers, Hofstade en Borgerhout. Was de politie daarvan op de hoogte? Dat is onduidelijk. ‘We volgen zijn dossier op’, klonk het vrijdag op het kabinet van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Eiland Mallorca

Sinds donderdag lijkt het rijk van Chadlioui uit. Op vraag van de Spaanse politie werd de prediker van zijn bed gelicht in het Britse Birmingham. Uit opgedoken video’s blijkt dat hij een jonge moslim op het eiland Mallorca heeft aangemoedigd om naar Syrië te vertrekken.

Speurders vermoeden dat Chadlioui op Mallorca militanten rekruteerde voor IS. Een van de arrestanten zou een plan hebben gehad om willekeurige mensen neer te steken. Chadlioui wordt als het brein achter de jihadistencel gezien. Zelf ontkent hij dat.