Israëlische ex-premier Olmert vrijgelaten uit gevangenis

De vroegere Israëlische premier Ehud Olmert (71), die een celstraf van 27 maanden voor corruptie uitzat, is zondag vervroegd vrijgelaten.

Olmert werd in 2006 premier van Israël, maar moest in 2008 opstappen. Velen zeggen dat het ontslag het aan de gang zijnde vredesproces met de Palestijnen ondermijnde. Het was tijdens zijn ambtsperiode intensief, zij het vruchteloos.

Hij was er van beschuldigd als burgemeester van Jeruzalem steekpenningen te hebben aangenomen in verband met een project voor de bouw van luxewoningen, en van belemmering van de rechtsgang.

In februari 2016 begon Olmert een celstraf van zestien maand uit te zitten die later een verlenging met negen maanden kreeg.

Op 20 juni is de ex-premier met hartklachten in een ziekenhuis opgenomen.