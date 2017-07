Files op de festivals: 6 tips om ze te omzeilen

Onze vrouw stond op en naar Rock Werchter 239 minuten in de file en geeft je een handig lijstje tips mee om de files te omzeilen tijdens de laatste dag van het festival.

1. Laat je auto thuis

Dat is een evidentie, zou je denken, maar toch stappen we, zeker met regenweer, nog massaal in de wagen richting festivals. Ik volg het advies op van de organisatie en kies op dag 1 en 2 voor het openbaar vervoer. Met mijn stopwatch in de aanslag reis ik van Schaarbeek naar Werchter met trein, bus en benenwagen: 0 minuten vertraging. Als het goed is zeggen we het ook. Maar eens de velden van Rotselaar in zicht komen, raakt de bus, vol opeengepakte lijven en rugzakken, toch stilaan oververhit: 43 minuten file. Na een tweetal kilometer wandelen bereik ik de eerste echte festivalrij. Ik schuif ongeveer 17 minuten aan voor mijn festivalbandje. De securitycheck gaat bijzonder vlot, zonder wachttijd en met kamerbrede glimlach. Op dag twee gaat het vlotter met 10 minuten file.

2. Plan wanneer je vertrekt

Zelfs de bus staat in de file en ook wie het toch niet kan laten om de auto te nemen, kiest best strategisch zijn moment van vertrek en aankomst. Op de website van Rock Werchter vind je een handige druktemeter, die een beeld geeft van de verwachte drukte op de weg op basis van de voorbije jaren. Wie pech heeft en toch in een file belandt, loopt het risico om door de politie terug naar het begin van de file te worden geleid, wanneer de parkings te vol lopen of het verkeer verstrikt raakt. Ik hang eraan wanneer ik voor de Cambio-wagen kies op dag drie van Rock Werchter. Na een eerste omleiding wordt de weg, op ongeveer drie kilometer van de festivalparking, volledig afgesloten. Dit leidt tot grote hilariteit in Kaffee Het Rond Punt, waar ik stop er voor een afhaaldrankje en een potje gezamenlijk hoongelach met de politie. Totale wachttijd in de file, inclusief omleidingen: 72 minuten.

6. Koop meteen genoeg bonnetjes

Het fenomeen is bekend: aan de start van het festival koop je te weinig bonnetjes, ‘want we gaan niet overdrijven’. Eens door de voorraad en in de stemming gebeurt dat dan toch. Gevolg bij de was en de plas daags nadien: overal verdwaalde bonnetjes in je broek- en jaszak. Doorwinterde festivalgangers kennen hun tempo van eten en drinken intussen, maar ook jij kan makkelijk uitrekenen met hoeveel bonnetjes je toekomt voor de volledige festivalperiode. Reken op twee à drie rondjes per dag voor de vrienden, afhankelijk van hoe groot de groep is, 2 maaltijden van gemiddeld 3 bonnetjes en een snack. Zo hoef je maar één keer aan te schuiven, in mijn geval 11 minuten lang.

3. Bestudeer de line-up voor je toiletbezoekjes

Tijdens welke concerten kan de drukte in de tent of voor de Main Stage meevallen, zodat je vlot kan ontsnappen? Krijg je het over je hart om 10 minuten van dit optreden te missen? Waar is het dichtstbijzijnde toilet? Met dit uitgekiende ja/neen-schema wist ik mijn wachttijd bij de toiletten te beperken tot 24 minuten op drie dagen. Met dank aan de organisatie voor de vele toiletten.

4. Het zit ‘m in de attitude

Je hebt aanschuiven voor een pintje en je hebt aanschuiven voor een pintje. Een festivalrij bestaat nooit uit een beleefde rij mensen, dus win je tijd met de juiste attitude, focus en oogcontact. Er is me wel eens gezegd dat het iets typisch Belgisch is, om je beurt aan de bar af te dwingen. Britten zouden bijvoorbeeld veel geduldiger zijn in het aanschuiven. Maar mijn motto is: zolang er geen beurten verdeeld zijn, win je door op een beleefde doch kordate manier voor je zaak te gaan. Laat plaats aan de mensen die vertrekken met vers getapt bier, ze maken immers ruimte voor jou. Eens je de bar bereikt, ga je lichtjes op de tenen staan, mik je je aandacht op de dichtstbijzijnde barman- of vrouw. Zoek onafgebroken oogcontact en zodra je dat te pakken hebt, glimlach, maak een gebaar van herkenning, zwaai met het bonnetje -dat je al voordien klaarhoudt-, al was deze barman- of vrouw je beste vriend. De waarheid ligt daar op dat moment niet eens zo ver van af, wanneer je met een schorre keel van het meezingen en brullen de bar opzoekt. Resultaat: in totaal verspeelde ik slechts 66 minuten, of een dikke 20 minuten per dag, aan de bar.

5. Ga voor een pannenkoek of ijsje als snack

Wachttijd: 6 minuten. Verschaald festivalbier en Luikse wafels, dat gaat niet geweldig goed samen. Dus blijft de rij voor de zoete eetstandjes beperkt. Kies eens voor een pannenkoek of ijsje als snack tussendoor. Jouw maag is sneller gevuld, dan die van je vriendin die om een hamburger gaat. En dan hebben die mensen van de zoete eetstandjes ook iets te doen.