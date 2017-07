Volgens een schatting van de Spaanse krant El Mundo heeft de WorldPride Parade in Madrid zaterdag zo’n twee miljoen mensen op de been gebracht. Meer dan vijftig praalwagens begeleiden de honderdduizenden, veelal kleurrijk geklede, deelnemers door de straten van de Spaanse hoofdstad. In de enorme regenboogstoet stapte ook een Belgische delegatie mee. De volgende WorldPride zal in 2019 plaatsvinden in New York.