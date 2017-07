Minstens 28 gewonden bij schietpartij in Amerikaanse nachtclub

In een nachtclub in de Amerikaanse staat Arkansas zijn zaterdagochtend plaatselijke tijd 28 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Aanleiding was ‘een ruzie tijdens een concert’, zo deelde de politie mee. Het geweld had dus niets met terrorisme te maken.

Volgens de politie raakten 25 mensen gewond bij de schietpartij in de Power Lounge in Little Rock. Onder de andere aanwezigen brak vervolgens paniek uit. Er vielen nog eens drie gewonden toen de aanwezigen naar de uitgang stormden.

‘We verwachten dat iedereen het zal overleven’, zo deelde de politie van Little Rock nog mee via Twitter. Aanvankelijk was een van de gewonden nog kritiek, maar zijn toestand is later gestabiliseerd.

Hoeveel schutters betrokken waren bij de schietpartij, is nog onduidelijk. De politie zegt dat er ’wellicht meer dan één’ persoon betrokken was. Er werden nog geen verdachten opgepakt.