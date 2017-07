REACTIES. Thomas “kan het nog altijd niet geloven”, driemaal pech voor Gallopin

Geraint Thomas (31) heeft zijn eerste ritzege beet in de Tour de France. De meesterknecht van Chris Froome verraste in de openingstijdrit. “Ik kan het zelf nog altijd niet geloven”, zei hij na afloop. Lotto-Soudal-kopman Tony Gallopin had dan weer driemaal pech na zijn val.

Thomas mocht zijn kans gaan in de Giro als kopman voor Sky, maar na een valpartij, veroorzaakt door een politiemotor in de Giro, waar ook Mikel Landa en Wilco Kelderman in betrokken raakten, verloor hij heel wat tijd en moest hij zijn ambitie voor het eindklassement opbergen. Drie dagen later moest hij zelfs opgeven. “De ontgoocheling toen was heel groot”, blikte hij nog even terug. “Ik heb al veel pech gehad dit jaar en de laatste maand verliep allesbehalve goed. Ik wil mijn moeder en mijn vrouw bedanken voor hun steun, want we hebben samen een lastige tijd achter de rug. Dit is een enorme opsteker, want ik had dit vooraf niet verwacht. Ik had er niet aan gedacht dat ik kon winnen. Ik was hier heel relaxed gestart in deze Tour. Ik heb er ook lange tijd niet in geloofd toen ik in de hotseat zat, want ik geloofde dat er nog wel iemand onder mijn tijd zou duiken.”

Terwijl andere klassementsrenners de nodige voorzichtigheid inbouwden, deed Thomas dat niet meteen. “Zo gevaarlijk was het nu ook weer niet in de bochten”, counterde hij. “Je mag gewoon niet te snel gaan. De eerste bocht deed ik dat nog wel, maar toen hoorde ik via de radio dat ik het beter wat rustiger aan zou doen, nam ik gas terug. Ik voelde me goed en mijn snelheid op de rechte stroken lag hoog. Blijkbaar hoog genoeg voor de zege. Ik kan het bijna niet geloven. Nog altijd niet. De Tour de France is voor mij een droomkoers. Ik ben gestart met wielrennen omdat ik als kleine jongen naar de Tour keek. Dat ik nu zelf een overwinning pak is groots.”

Al verandert het zijn opdracht niet voor deze Tour. “Ik draag nu de gele trui. Maar ik ben hier om Chris Froome bij te staan, hem te helpen aan een vierde zege. Natuurlijk zou het fijn zijn om een goed klassement te rijden, maar in de eerste plaats telt ‘Froomey’.”

Wow!!! What a day. Still have no words... Unbelievable the amount of messages and support from you guys💪💪 Much appreciated, means so much — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) 1 juli 2017

Foto: AFP

Driemaal pech voor Gallopin

Tony Gallopin kende geen al te beste dag in de Tour de France. De Fransman van Lotto Soudal viel niet alleen in de tijdrit, hij kreeg voor de start ook te horen dat inbrekers hadden toegeslaan in zijn huis in Rambouillet. ‘s Avonds meldde hij op Twitter ook nog dat zijn auto gestolen was. “Eerste dag van de Tour is begonnen om 5u30 met inbraak in huis en autodiefstal en geëindigd met valparij rond 18u. Om snel te vergeten”, klonk het bij Gallopin op Twitter.

Gallopin is getrouwd met ex-renster Marion Rousse. Zij is net zoals haar echtgenoot aan de slag in de Tour, als commentator voor France Télevisions. Beiden van huis dus en dat zorgde er voor dat inbrekers aan de slag gingen in hun woning. Dat meldde de Franse krant La Voix du Nord zaterdagmorgen in de marge van de Tour.

Alsof die pech al niet groot genoeg was, sloeg Gallopin ook nog eens tegen de grond in de tijdrit. De renner finishte als allerlaatste, op 3:03 van winnaar Geraint Thomas. “Zijn enkel staat dubbel zo dik als normaal”, meldde Marion Rousse. “Hij moet zich nog verder laten onderzoeken.”

Uit dat onderzoek kwam alvast goed nieuws. Zo melde Lotto Soudal zaterdagavond dat er geen sprake is van een breuk. “Zijn enkel zal behandeld worden. Die behandeling bestaat onder meer uit compressie, ijs en rust. Hij zal proberen om de start te nemen zondag in de tweede rit.”

Foto: EPA

Gilbert: “Ik ben tevreden”

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) zette de beste chrono van de landgenoten neer met een 21ste stek, op een halve minuut van Geraint Thomas. “Ik ben tevreden”, sprak hij na afloop. “Een Tour goed starten is al het halve werk.”

“De ploegmaten die voor mij waren vertrokken, vertelden me dat ik me niet moest sparen in het eerste deel”, deed hij zijn verhaal. “Ik heb hun raad gevolgd, want ze hadden gelijk. In de laatste vier kilometer kon je bijna geen snelheid maken en dat maakte het lastig. Ik zag Juraj Sagan voor mij en dat motiveerde me om hard te trappen. Ik was gefocust op hem en dacht niet aan de pijn. Het was een lastig parcours, midden in een stad. En er lag veel olie op de weg, wat het asfalt samen met de regen nog meer glad maakte. Je moest voorzichtig zijn, maar ik ging wel voluit en dat verklaart mijn goede chrono.”

Greg Van Avermaet eindigde op een 39ste stek. “Ik wilde vandaag geen risico’s nemen”, zei hij na afloop. “Ik wist dat ik de tijdrit toch niet zou winnen. Als het regent is het toch echt gevaarlijk. Dat besef je wel onderweg. Vaak kwam ik een bocht met het gevoel dat ik hem te traag genomen had. Maar goed, je wil hier niet vallen. De Tour is nog ver en ik had hier toch niets te winnen. Ik ben vooral blij en opgelucht dat ik recht ben gebleven. De Tour begint morgen pas echt.”

So the letourdefrance is started! technical race today with a lot of corners it was all about… https://t.co/TOW7sRoLTu — PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) 1 juli 2017

@LeTour 2017 est lancé ⚡️! En route pour 3 belles semaines de cyclisme pour les amoureux de la petite reine! @EquipeFDJ 🍀

📸pressesports pic.twitter.com/zNR38l7deU — Arnaud Demare (@ArnaudDemare) 1 juli 2017

Wet and tricky start at @LeTour ! I felt good and we are all safe, which was very important today (Photo @veloimages / @BORAhansgrohe pic.twitter.com/J32Pj5XvTB — Peter Sagan (@petosagan) 1 juli 2017