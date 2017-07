Thomas verbrodt gele droom van Tony Martin, Froome deelt eerste tik uit

Geraint Thomas heeft de openingsetappe op zijn naam geschreven. De man van Team Sky was in de tijdrit in Düsseldorf de snelste over veertien kilometer en is de eerste gele trui van dit jaar. Chris Froome zette een goede prestatie neer en pakte meteen een mooie bonus op Richie Porte en Nairo Quintana, die teleurstelden. Alejandro Valverde kwam zwaar ten val en moest opgeven.

Gesbert (Fortuneo) was de gelukkige die als eerste aan de tijdrit mocht beginnen. Het parcours in Düsseldorf mag er door de vele regen spekglad bij, zij die niet voor winst gingen namen dan ook risico.

De eerste toptijd kwam op naam van Kiryienka. De voormalige wereldkampioen tijdrijden zette een straffe tijd neer en velen beten hun tanden erop stuk. Het was wachten op Geraint Thomas om een nieuwe besttijd neer te zetten, maar de Brit legde de lat meteen hoog. Richie Porte stelde teleur en deed een slechte zaak in de strijd om het geel, hij kwam niet in de buurt van de man van Sky.

Dan kwam daar Tony Martin. De Duitser wilde voor eigen publiek de maillot jaune pakken en leek daar halfweg ook in te slagen, maar in het tweede deel zakte hij weg en hij kwam enkele seconden tekort. Verdriet bij Katusha, maar vreugde bij Team Sky. En de Britten hadden nog meer reden om te vieren, want de concurrentie van Froome deed het niet goed en verloor meteen kostbare tijd op de titelverdediger en topfavoriet.