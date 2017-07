Valverde gaat hard onderuit in Tourtijdrit en geeft op: dreigt einde carrière?

Voor Alejandro Valverde zit de Tour er alweer op voor hij goed en wel begonnen is. De Spanjaard viel zaterdag zwaar in de openingstijdrit in en om Düsseldorf en werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar bleek dat de Murciaan, zoals al werd gevreesd, een gebroken knieschijf heeft opgelopen. Dat meldt zijn team Movistar op Twitter.

“Gebroken knieschijf voor Alejandro Valverde, als gevolg van zijn valpartij”, laat Movistar weten. “Er worden nog verdere onderzoeken gedaan om andere, grote blessures te kunnen uitsluiten.”

De 37-jarige Valverde stond in 2015 als derde in het eindklassement op het podium in Parijs. In deze Tour ging hij van start in dienst van Nairo Quintana.

Valverde kende een uitstekend voorjaar in 2017. Hij schreef de Ardennenklassiekers Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl op zijn naam en was ook de beste in de Ronde van het Baskenland, de Ronde van Catalonië en de Ruta del Sol.

