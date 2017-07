Club Brugge verrast: Perbet trekt van Gent naar Jan Breydel

Club Brugge doet een opvallende transfer. Het gaat namelijk shoppen bij een concurrent, want Blauw-Zwart haalt... Jérémy Perbet. De spits was overbodig bij KAA Gent, waar hij nochtans clubtopschutter was. De Fransman tekent voor twee seizoenen bij de vice-kampioen.

Gent haalde Perbet vorige zomer naar de Ghelamco Arena. Maar de Fransman kon zich niet in de gratie van trainer Hein Vanhaezebrouck spelen, ondanks heel wat doelpunten. De spits kon zich maar moeilijk aanpassen aan het spelsysteem van de Buffalo’s. Het was dan ook al even duidelijk dat Perbet mocht beschikken.

De reddingsboei komt uit onverwachte hoek, want Club Brugge haalt de Fransman naar West-Vlaanderen halen. Hij krijgt een contract voor twee seizoenen bij Blauw-Zwart en moet het verlies van Wesley opvangen. Die is twee maanden out met meningitis. Perbet zal de concurrentie moeten aangaan met Jelle Vossen en Abdoulay Diaby.