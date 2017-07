Zeiljacht kapseist voor kust Oostende: twee doden en één vermiste

Voor de Belgische kust, ter hoogte van Oostende, is zaterdagochtend een zeiljacht met zes opvarenden gekapseisd. Twee van de opvarenden zijn overleden, een derde is nog vermist. Drie anderen zijn gered. Dat zegt Réjane Gyssens van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.

Er is zaterdagnamiddag een grootschalige zoekactie aan de gang naar de zesde opvarende, die nog vermist is. De drie drenkelingen die gered zijn, werden naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is onderkoeld. Zowel het leger (reddingshelikopter), de Zeevaartpolitie (meerdere schepen) en de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst helpen mee aan de grootschalige reddingsactie.

Normaal gezien was er zaterdag een grootschalige reddingsoefening gepland op een stuk strand in Westende, dat de hele dag verboden terrein was voor de gewone strandganger. Aan die reddingsoefening zouden ook koning Filip, koningin Mathilde, prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore deelnemen, maar de oefening is nu afgelast.

