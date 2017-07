Adele annuleert laatste optredens in thuisland wegens stemproblemen

Enkele dagen nadat Adele in een handgeschreven brief aan haar fans meedeelde dat ze liever geen nieuwe wereldtournee meer zou maken, heeft de zangeres haar laatste optredens in haar thuisland geannuleerd. Dat deed ze op vrijdagnacht via een bericht op Twitter. Adele heeft haar stembanden beschadigd en mag dit weekend niet optreden.

In een tweet heeft de Britse zangeres vrijdagnacht haar aanstaande optredens in haar thuisland geannuleerd. Adele doet dit nadat haar dokter vaststelde dat ze haar stembanden beschadigd heeft en haar ten strengste afgeraden heeft om dit weekend op te treden: "Wegens medische overmacht kan ik dit weekend eenvoudigweg niet optreden. Dit breekt werkelijk mijn hart."

De zangeres drukte in haar betoog haar diepste spijt uit ten opzichte van haar fans en verontschuldigde zich voor al het ongemak dat ze hierdoor veroorzaakt heeft: "Het spijt me. Het spijt me dat jullie teleurgesteld zijn. Het spijt me voor de gemiste leuke nachten met jullie geliefden en de mooie gemiste herinneringen. Het spijt me voor de tijd en het geld dat jullie gespendeerd hebben om jullie trip mogelijk te maken. Ik ben er kapot van. Vergeef me alstublieft."

Voor fans is deze annulatie ongetwijfeld een bittere pil om te slikken. Vooral omdat Adele eerder deze week in een handgeschreven brief aan haar fans mogelijk hintte dat dit wel eens haar laatste wereldtournee zou kunnen zijn. "Ik deed deze tour enkel voor jullie en ik hoop dat het een impact heeft gehad op jullie leven, zoals mijn idolen dat ook voor mij deden”, schreef de zangeres. “Ik wou dat de laatste shows in Londen waren, omdat ik niet zeker weet of ik ooit nog een tour ga doen, dus de laatste moet hier thuis zijn."