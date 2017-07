Frankrijk voert strijd tegen mechanische fraude weer op tijdens Tour

Net als in 2016 zullen ook tijdens deze editie van de Tour de France controles plaatsvinden op mechanische fraude. Dat hebben de Franse autoriteiten zaterdag voor aanvang van de eerste rit bekendgemaakt.

Volg de eerste etappe hier LIVE!

Het Franse commissariaat voor atoomenergie (CEA), een onderzoekscentrum van de Franse overheid, zal de controles net als vorig jaar uitvoeren. De speurders zullen met behulp van thermische camera’s de fietsen onderzoeken op een verschil in dichtheid van de verschillende materialen, wat kan wijzen op de aanwezigheid van een motortje.

In 2016 werd deze techniek voor de eerste keer gebruikt tijdens de Tour de France. Het onderzoek bracht toen geen mechanische doping aan het licht.

De Ronde van Frankrijk gaat later op de dag van start met een individuele tijdrit in het Duitse Düsseldorf. Op 23 juli eindigt de Tour, zoals de traditie het wil, op de Champs-Élysées in Parijs.