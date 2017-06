Voormalig arts schiet mensen neer in New Yorks ziekenhuis

In een ziekenhuis in New York City vond vrijdag een schietpartij plaats. Er viel een dode en vijf gewonden. De schutter is overleden.

De schietpartij gebeurde in het Bronx-Lebanon ziekenhuis, in de New Yorkse wijk Bronx. Om 20.45 uur Belgische tijd werden daar schoten gelost door een als dokter geklede man met wat volgens getuigen leek op een M16- of een AR-15 geweer.

De schutter bleek een voormalige arts in het ziekenhuis te zijn. Er was even sprake van meerdere schutters, maar de politie ontkende dat. Nadat hij één slachtoffer om het leven had gebracht en vijf anderen had verwond, pleegde hij zelfmoord.

Over de motieven van de dader is nog geen duidelijkheid. Er zouden wel geen linken zijn met terrorisme.