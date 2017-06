Dit weekeinde vindt in het Duitse Markkleeberg de derde Wereldbeker regatta kajak slalom plaats. Door de afwezigheid van Mathieu Doby en Axel Sleebus meldde Ingo Kriesinger zich als enige Belg aan de start. Het tornooi van Kriesinger zat er vrij snel op na een 55e plaats in de eerste run. In de tweede run eindigde hij 22e. Om door te stoten tot de halve finale moest Kriesinger zich eerst bij de top dertig en daarna bij de top tien peddelen. Hij bleef daarvan een hele eind af en is dus uitgeschakeld.