Kimberley Zimmermann wint dubbelfinale ITF Périgueux

Kimberley Zimmermann heeft vrijdag de finale van het dubbelspel gewonnen op het ITF-toernooi (gravel/25.000 dollar) in het Franse Périgueux. De 21-jarige Zimmermann klopte aan de zijde van de Italiaanse Camilla Rosatello het Franse duo Manon Arcangioli en Sherazad Reix in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde een uur en acht minuten.

Het is voor Zimmermann, 310e op de dubbelranking, de negende ITF-zege in het dubbelspel. Eerder dit jaar won ze al de toernooien in Bastad (met Ann-Sophie Mestach) en Le Havre (met Eline Boeykens).

Naar verwachting zal Zimmermann dankzij de overwinning in Périgueux haar plaats in de top driehonderd van de dubbelranking opnieuw innemen.