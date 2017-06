Doe eens een gewaagde invalbeurt: Slowdive werd inderhaast opgetrommeld om de populaire IJslandse bluesrockers van Kaleo te vervangen.

De combinatie van de melancholische gitaren van de Britse shoegaze-iconen en de Main Stage op de middag leek op papier een slechte match, maar hun dromerige, intieme klanklandschap voorzag een nog warmdraaiende wei van een passende soundtrack.

‘Rain, washes, ways down, and I, I want the world to pass’, zong gitarist Neil Halstead in ‘Catch the breeze’. De weergoden speelden het spelletje mee en bedachten de start van de set met wat gemiezer. Het liedje begon als een briesje, maar mondde uit in een storm van echoënde gitaren. Dat is het handelsmerk van Slowdive: trage, uitwaaierende songs die je, zoals vandaag bij ‘Souvlaki’ en ‘Star roving’, in een roes brengen.

Slowdive bracht dit jaar na 22 jaar een nieuw album uit. Met nieuw werk van My Bloody Valentine en Ride is ‘the scene that celebrates itself’ aan een bescheiden revival toe. Zijn etherische sound knoopt ook aan bij de dromerige r&b van vandaag. Bovendien echoot hij ook door het werk van The xx, Beach House en, recent, Cigarettes After Sex. En kijk, er stond aardig wat volk mee te deinen zijn glinsterende wall of sound, omzoomd met de verleidelijke stem van zangeres Rachel Goswell.

De woorden van afkondiger Stijn Van de Voorde over hun weerkundige capaciteiten bleken profetisch: toen Slowdive met ‘Golden hair’ zijn set afsloot, brak het wolkendek open.