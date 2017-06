Sproeiverbod vanaf morgen voorbij, maar nog niet in West-Vlaanderen

Terwijl in de rest van Vlaanderen het sproeiverbod na de hitte van anderhalve week geleden vanaf komend weekend wordt opgeheven, blijft dat voorlopig nog gehandhaafd in West-Vlaanderen. Dat heeft West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé beslist.

Tijdens de hittegolf van anderhalve week geleden kondigde Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege dat er in heel Vlaanderen een algemeen sproeiverbod voor recreatieve doeleinden zou worden ingevoerd. Dat betekende dat het verboden was om auto’s te wassen, om gras te sproeien of om bijvoorbeeld zwembaden te vullen.

Omdat het de voorbije dagen op veel plaatsen veel geregend heeft, besliste Schauvliege dat het verbod vanaf komend weekend niet langer geldt. Maar in West-Vlaanderen regende het de voorbije dagen nauwelijks. Het watertekort dat ontstond tijdens en na de hittegolf is daardoor daar nog niet weggewerkt. Daarom heeft gouverneur van die provincie, Carl Decaluwé, besloten dat het verbod in zijn provincie nog tot 14 juli wordt aangehouden. Ook het verbod voor landbouwers om grondwater op te pompen blijft in West-Vlaanderen nog even gelden.

‘Komend weekend is er een verhoogde kans op neerslag in West-Vlaanderen. Maar dat is onvoldoende om een positieve invloed te hebben op het peil van de waterlopen. Volgende week sturen de weersvoorspellingen opnieuw aan op droogte en hoge temperaturen, tot zelfs 30 graden. Het is noodzakelijk om de beperkende maatregelen aan te houden’, klinkt het.

‘Zelfs de drinkwaterproductie komt in het gedrang. Als de situatie aanhoudt is het niet zeker of de provincie de zomer kan overbruggen, zeker nu het toeristisch seizoen aanbreekt waarbij het drinkwaterverbruik verdubbelt.’

Strenger controleren

Decaluwé hangt ook een strenger handhavingsluik vast aan de maatregelen. ‘We krijgen veel meer meldingen dan er pv’s worden uitgeschreven. Ik heb alle korpschefs gevraagd om gerichter en strenger te controleren. Het is meteorologisch niet mogelijk dat de regenputten nog voldoende watervoorraad bevatten. Wie kwistig met zijn drinkwater omgaat, riskeert een controle van zijn regenput met een staalname om te achterhalen of het wel degelijk regenwater is’, aldus de gouverneur. Als die versterkte handhaving niet effectief blijft, zijn bijkomende beperkende maatregelen aan de orde, zoals een verbod om water te tappen uit de Leie en het kanaal Roeselare-Leie.

Geen ramp

Decaluwé reageerde ook teleurgesteld op de woorden van minister Schauvliege dat deze aanhoudende droogte wellicht niet erkend zal worden als ramp. ‘Drie weken geleden al hadden we het over historische droogte. De provincie West-Vlaanderen verzamelt samen met de waterbeheerders en landbouworganisaties alle gegevens om de uitzonderlijke droogte te laten erkennen als ramp’, aldus Decaluwé. ‘Er dreigt zelfs een ware natuurramp in de polders als de verzilting zich verder doorzet.’