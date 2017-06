‘Italië geeft duidelijk noodsignaal’

Italië kan de toestroom van migranten niet meer aan. De regering vraagt nu toestemming aan de Europese Unie om de asielprocedures aan te passen. ‘Er is duidelijk te weinig solidariteit binnen Europa’, zegt directeur van Dokters van de Wereld Jean-François Corty.

Eén van de ideeën die Italië op tafel legde om de migrantencrisis aan te pakken, gaat over het aanmeren van schepen. Italië wil schepen onder buitenlandse vlag die vluchtelingen hebben gered niet meer laten aanmeren in Italiaanse havens, vooral op Sicilië en in Calabrië. ‘Ik probeer deze beslissing te begrijpen’, zegt Corty. ‘Griekenland en Italië vangen het meeste vluchtelingen op. Zij zijn de eerste lijn. Deze oproep is een duidelijke boodschap naar de EU: er moet meer solidariteit tussen de Europese landen komen.’

Dokters van de wereld zette samen met SOS Méditerranée al reddingsacties op poten. Vandaag staat deze organisatie de regering aan land bij met medische en psychologische hulp.

De Europese Unie wil de komende weken verdere maatregelen nemen om Italië en Griekenland beter bij te staan. ‘Ik zal samen met de Italiaanse en Griekse eerste ministers samenzitten om af te spreken wat de Europese Commissie kan doen om te helpen’, zei Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie.

Deze week werden 10.000 mensen gered op de Middellandse Zee. Italië ving dit jaar alleen al 82.000 vluchtelingen op.