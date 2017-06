'Zelfs een nieuwe wet zal het probleem niet oplossen'

Een groep Roma heeft in Gent alweer een huis gekraakt. 'Maar dat is geen nieuws,' zegt Daniel Termont (SP.A), burgemeester van Gent. 'Elke dag worden tientallen huizen gekraakt.' Een aangepaste wetgeving zou het probleem verhelpen, maar federaal moet er nog over gestemd worden.' En zelfs dan: 'De nieuwe wet gaat het probleem niet oplossen.'

In Provenierstersstraat in Gent zou alweer een woning gekraakt zijn. Datzelfde overkwam een Gents koppel in maart, toen zij zelf nog in het buitenland zaten. Zij konden toen enkel machteloos toekijken vanop afstand, want eigenaars werden door de wet niet bijgestaan. Open VLD, N-VA, CD&V en MR werkten snel nieuwe voorstellen uit voor een strengere wetgeving rond kraken.

Het probleem is echter dat er over de nieuwe wetgeving nog gestemd moet worden in het parlement. En dat blijft uit. De burgemeester van Gent, Daniel Termont, noemt het een schande. Nieuws vindt hij het echter niet. Elke dag zouden er volgens hem tientallen huizen gekraakt worden in Gent en andere steden. 'En als die wet er is, zal het niets oplossen. De krakers krijgen zelfs in de nieuwe wetgeving nog acht dagen om de woning te verlaten.' De burgemeester voegt toe dat de stad Gent, als lokale overheid, geen oplossing kan bieden zonder de nodige beslissingen van de federale regering.

'De situatie is sinds het geval van de Holstraat nog niet veranderd', zegt Termont. 'Er wordt nog altijd gekraakt omdat de federale regering en het parlement niet doen wat ze beloofd hadden. De federale minister van Justitie had beloofd dat er tegen Pasen een oplossing zou zijn,' aldus Termont.

De nieuwe wet

In de nieuwe wet zou de burgerlijke procedure versterkt worden. De vrederechter zou meer slagkracht krijgen en, belangrijk, de procedure zou sneller worden afgewerkt. Anderzijds zou kraken een klachtmisdrijf worden, dat strafrechtelijk aangepakt kan worden als iemand een klacht indient. 'Het wordt strafbaar, want het is strijdig met het eigendomsrecht dat één van de hoekstenen van onze samenleving is’, zei Egbert Lachaert (Open VLD) toen in een reactie.

'Met dit voorstel willen we een maatschappelijk signaal geven dat het fenomeen van kraken ontoelaatbaar is', wist Veli Yüksel (CD&V) toen. 'Lange tijd werden eigenaars/huurders aan hun lot overgelaten bij kraken. Maar nu krijgen ze de wettelijke instrumenten om hun eigendomsrecht en gebruikstitel te laten gelden.'