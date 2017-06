Alweer een huis gekraakt in Gent

Een groep Roma heeft een woning in de Provenierstersstraat in Gent gekraakt. De eigenaar had het pand gekocht om te renoveren. Volgens de politie zouden de krakers over twee weken de woning verlaten. In afwachting is het praktisch zeer moeilijk om hen uit de woning te zetten.

'De mensen hebben hun intrek genomen in twee aanpalende huizen', zegt Manuel Mugica Gonzalez, woordvoerder van de Gentse politie. 'De eigenaar van het pand is samen met de politie binnengeweest. Het was er binnen vrij proper. Toen we onze vaststellingen deden, werd er schoongemaakt.'

Volgens de informatie van de politie verblijven er zestien Roma in de huizen: twaalf volwassenen en vier kinderen. Ze zouden over veertien dagen de plek alweer verlaten, want de sociale dienst van stad Gent zou voor hen op zoek zijn naar een woning. De krakers zouden volgens de politie al langer in Gent verblijven, een aantal onder hen is gekend.

Op zijn website bericht de VRT-nieuwsdienst dat er drie woningen zouden zijn gekraakt, maar daar heeft de politie geen weet van. In de woning in de Provenierstersstraat hebben de krakers de sloten intussen vervangen. 'We hebben dat met onze eigen ogen gezien', verklaarde Alexander De Cuyper, de eigenaar van het pand, aan de VRT.

De politie zegt dat de eigenaar wel een sleutel heeft gekregen van die nieuwe sloten.

In maart ontstond er redelijk wat commotie nadat een groep Roma een woning in de Gentse Holstraat had gekraakt. Zij waren er naar eigen zeggen ingetrokken op aanraden van een "verhuurder", aan wie ze 150 euro hebben betaald. Het incident leidde tot een versnelling van de strafbaarstelling van kraken, maar die wet is nog niet goedgekeurd in het parlement.