Renovatie Grenfell Tower mocht niets kosten

De renovatie van de Grennfell Tower, war bij een brand op 14 juni zeker 80 mensen zijn omgekomen, is uitgevoerd onder het motto ‘hoe goedkoper, hoe beter’. Dat blijkt uit uitgelekte e-mails van de aannemers en het gemeentebestuur van het district.

De krant The Times en de publieke omroep BBC publiceerden documenten die aantonen hoe de gemeenteraad van Kensington and Chelsea, ironisch genoeg het rijkste stadsdeel van de Britse hoofdstad, in juli 2014 de aannemers onder druk zetten om de renovatie van het gebouw ‘aan een schappelijk prijsje’ te doen.

De mails, die dateren van juni en juli 2014, suggereren dat de druk om de kosten te beperken vooral vanuit politieke hoek.

Een van de opties om het prijskaartje te doen dalen, was het vervangen van zink door aluminium voor de gevelbekleding. Aluminium is goedkoper, maar ook veel meer brandbaar. Pas nadat er een ‘dringende mail’ was gestuurd om te herinneren aan de vraag om de kosten te beperken, kwam dit voorstel op tafel.

Het leverde de Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), het orgaan dat de sociale huisvesting in de gemeente regelt, een minderuitgave op van precies 293.368 pond, omgerekend 330.000 euro.

De gevelbekleding van aluminium en polyethyleen (plastic) wordt gezien als een van de hoofdoorzaken voor de snelle uitbreiding van de brand in Grenfell.

De gemeenteraad van Kensington en Chelsea, die al fel werd bekritiseerd voor de manier waarop hij met het drama omsprong, kreeg er donderdagavond opnieuw van langs omdat hij de overlevenden van de brand en de media niet had uitgenodigd voor zijn eerste vergadering sedert de ramp.

Onder andere burgemeester van Londen Sadiq Khan vond dit een schandalige manier om moeilijke vragen (en antwoorden) uit de weg te gaan. Labour-afgevaardigde in de raad Robert Atkinson eiste het ontslag van raadsvoorzitter Nicholas Paget-Brown, een Tory.