Oliver Naesen droomt van ritwinst maar dat is niet zijn grootste doel in de Tour

Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) krijgt een dubbele rol in de Tour de France: kopman Romain Bardet bijstaan en zelf mikken op ritwinst. “Ik hoop dat ik daarin slaag, maar het grote doel is die podiumplek met Romain in Parijs”, vertelde hij vrijdag op een persmoment in Düsseldorf.

Naesen verlengde zijn contract bij AG2R. “Dat verliep eigenlijk redelijk vlot”, sprak hij. “Er wordt altijd wat gepraat tussen managers en ploegen, maar eigenlijk ging dat goed binnen het team. Het gaat nu allemaal zo snel voor mij dat ik niet meteen wist wat ik kon verwachten van een nieuw contract. Als het gaat over verloning in het wielrennen heerst er een omerta in het peloton. Ja, je hoort de bedragen van Sagan en Froome, maar van de andere renners is dat moeilijk. Ik heb geen idee wat renners zoals Philippe Gilbert of Greg Van Avermaet verdienen. Ik ben wel wat te rade gegaan bij enkele renners, maar het is toch vooral mijn manager Yannick Prevost die het werk heeft gedaan. Hij heeft de ervaring en daar moet je dan als renner toch op vertrouwen.”

Het contract loopt tot eind 2020. “Dat is nog 3,5 jaar, maar ik voel me hier goed en wil hier echt iets opbouwen. Na dit voorjaar heb ik gemerkt dat we nog wel wat versterking nodig hebben en dat is een vraag, een voorwaarde zelfs, die ik toch heb gesteld. Er komen nog enkele sterke jongens bij en nu is het aan de ploeg om die te contacteren. Ik mag nog niet zeggen om wie het gaat, maar het zijn enkele serieuze sterke beren”, grapte Naesen.

Foto: Photo News

Broer Lawrence naar AG2R?

Ook broer Lawrence (24), die nog een contract heeft tot eind 2018 bij WB Veranclassic Aqua Protect, zou hij in de toekomst graag bij AG2R zien koersen. “Dat zal nog niet voor 2018 zijn, maar daarna eventueel”, sprak hij. “Al denk ik dat hij ook wel zonder mijn steun in een WorldTour-team kan koersen en zijn eigen carrière kan uitstippelen. Maar ik geef toe, ik zou wel graag hebben dat hij bij ons koerst. Maar hij moet het ook willen natuurlijk.”

In de Ronde van Frankrijk heeft Naesen een dubbele rol. “Ik rijd in steun van Romain Bardet. Hij werd vorig jaar tweede in de Tour en kan opnieuw het podium halen. Daarnaast mag ik in sommige ritten ook mijn eigen kans gaan. Ik hoop dat ik de capaciteiten heb om een Tourrit te winnen. Het is moeilijk om er een rit uit te pikken. Etappes zoals naar Longwy of Rodez zijn niet op mijn maat, maar eerder voor Jan Bakelants. Ik moet het van de andere ritten hebben, overgangsritten zoals Thomas De Gendt die ook uitpikt, en ik hoop dat ik in mijn doel slaag: een ritzege. Veel hangt ook af van het koersverloop en dat kan ik nu vooraf niet voorspellen. Er zijn al slechtere coureurs dan ik die een rit gewonnen hebben in de Tour”, grapte hij.

Driekleur

“Het kan en ik hoop op die ritzege, maar objectief nummer 1 is echt wel alles doen voor Romain, ervoor zorgen dat hij nergens tijd verliest. Daarvoor ben ik ooit aangeworven in het team: Romain helpen in de vlakke ritten en zelf kopman zijn in de klassiekers. Dat bijstaan ga ik nu doen in de Tour. Als er een waaierrit op het programma staat, zal ik niet mijn eigen kans gaan en moet ik zorgen dat hij uit de wind zit, geen tijd verliest.”

Overigens heeft Naesen donderdag eindelijk een nieuwe driekleur ontvangen van zijn team. De nieuwe fiets is bijna klaar, tegen de rustdag zou hij ermee op pad mogen gaan. “Het is nog altijd een beetje onwennig om die trui te dragen, maar het stimuleert me wel om het hier heel goed te doen”, besloot Naesen.