Mayeur stapt zelf op bij PS

De ethische commissie van de Brusselse PS zou vandaag over het lot van Yvan Mayeur en Pascale Peraïta. Maar Yvan Mayeur houdt de eer aan zichzelf en stapt nu zelf op.

Yvan Mayeur, de ontslagnemende burgemeester van Brussel, leek wel van de aardbol verdwenen. Afgelopen maandag stuurde hij nog zijn kat naar de Brusselse gemeenteraad. Maar die dag werd hij wel gehoord door twee leden van de ethische commissie van de Brusselse PS-federatie.

De ethische commissie, met daarin vooral anciens uit de partij, zou vandaag het lot van de twee bezegelen. Verwacht werd dat Mayeur en Peraïta uit de partij worden gezet, omdat ze met hun gegraai bij de daklozenvereniging Samusocial een rode lijn overschreden hebben.

Maar Mayeur houdt nu dus de eer aan zichzelf. Laurette Onkelinx, partijgenote en zwaargewicht binnen de Brusselse afdeling, heeft zijn ontslag bevestigd aan RTBF. Over het lot van Peraïta zou vandaag nog geen definitieve beslissing worden genomen, meldde de partij nog.

Nog veel onbeantwoorde vragen

Zelfs al neemt Mayeur nu zelf ontslag bij de PS, toch zijn er nog heel wat onbeantwoorde vragen over zijn politieke toekomst. Zo nam de ex-burgemeester officieel nog geen ontslag als gemeenteraadslid. In principe kan hij daar als onafhankelijke blijven zetelen tot de volgende verkiezingen in 2018.

Of hij zo zijn functie bij de intercommunale Vivaqua kan behouden, is ook niet duidelijk. Net als de vraag of Mayeur zijn inkomsten uit Samusocial zal terugstorten onbeantwoord blijft. Sinds 2008 hield Mayeur 112.980 euro bruto over aan zitpenningen bij de Brussels vzw voor daklozenopvang.

Decumul

De verbanning van Mayeur en Peraïta zou alvast een duidelijk signaal geweest zijn voor de PS-militanten die zondag tijdens een congres stemmen over de decumulvoorstellen van de partijtop.

Partijvoorzitter Elio Di Rupo kreeg al veel tegenstand van lokale mandatarissen die vinden dat zij niet gestraft moeten worden voor de capriolen van Mayeur. Een duidelijk signaal uit Brussel zal die tegenstanders alvast milder stemmen.

Maar uiteindelijk zijn het de militanten die zullen beslissen hoe de decumul eruitziet. De militanten van elk van de veertien federaties hebben zich de voorbije dagen al uitgesproken over de decumulvoorstellen en die federaties zullen elk hun standpunt verdedigen tijdens het congres. In een eerste denkpiste wordt het helemaal verboden om tegelijk parlementslid te zijn en schepen, burgemeester of OCMW-voorzitter. Een tweede optie is om een lokaal uitvoerend mandaat wel toe te laten, maar dan moet het onbezoldigd zijn.