Duitsland voert homohuwelijk in ondanks tegenkanting Merkel

Personen van hetzelfde geslacht zullen voortaan ook in Duitsland met elkaar kunnen trouwen. Het parlement heeft vrijdag de wet over het homohuwelijk goedgekeurd.

Kanselier Angela Merkel van de conservatieve CDU had de leden van haar partij toestemming gegeven om ‘volgens hun geweten’ te stemmen. Er werd afgestapt van de gebruikelijke partijdiscipline. Uiteindelijk schaarden 393 parlementsleden voor, 226 tegen en vier anderen onthielden zich. De voor-stemmers waren de drie linkse partijen in het Duitse parlement, aangevuld met een aantal partijleden van Merkels conservatieve partij CDU.

Merkel stemde zelf tegen. Ze zei in een toelichting achteraf dat een huwelijk voor haar iets tussen man en vrouw is.

In de goedgekeurde tekst staat dat ‘het huwelijk voor het leven is, tussen twee personen van een verschillend geslacht of van hetzelfde geslacht’.

In Duitsland werd al jarenlang gepalaverd over het homohuwelijk. Maar CDU/CSU hield steeds de deur dicht.De stemming kwam er nu toch na een onverwachte koerswending van Merkel. Zij wilde weliswaar pas een stemming na de parlementsverkiezingen in september, maar coalitiepartner SPD drong erop aan dat het nog deze week, voor het parlementaire reces, zou gebeuren. In de bevoegde commissie stemde de SPD daar voor, samen met de groenen en die Linke, en tegen coalitiepartner CDU/CSU in.

Die Ehe für alle ist beschlossen. Damit gibt es Einigkeit und Recht und Freiheit in Deutschland jetzt für alle, die sich lieben. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 30 juni 2017