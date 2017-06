Hawaï vecht inreisverbod Trump opnieuw aan

Het Amerikaanse inreisverbod voor mensen uit zes moslimlanden is donderdagnacht nog maar pas ingegaan of Hawaï vecht het al aan. Het gaat om een zogenaamde dringende procedure waarin de deelstaat bezwaar maakt tegen de specifieke uitzonderingsmaatregelen.

Volgens Hawaï zijn de uitzonderingen (inzake familiebanden) te eng geformuleerd en gaan ze zo in tegen de jongste beslissing van het Hooggerechtshof.

Het Amerikaanse inreisverbod is donderdagnacht om 2 uur Belgische tijd (20 uur in Washington) in werking getreden. Het geldt voor mensen met een paspoort uit Iran, Soedan, Syrië, Jemen, Libië en Somalië. Zij mogen de volgende negentig dagen de VS niet in, tenzij ze ‘banden’ met de VS kunnen aantonen, zoals familierelaties, studies of werk.

Het verbod is een afgezwakte vorm van een eerste voorstel van president Trump. Dat stuitte op juridische bezwaren, maar die werden afgelopen maandag deels door het Hooggerechtshof opgeheven.

Geen verloofden of grootouders

Als iemand familieleden heeft in de VS, kan die toch nog het land binnen. Maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor verloofden, grootouders of kleinkinderen en sluit volgens Hawaï dus te veel mensen uit.

De procedure werd ingeleid voor dezelfde rechter die in maart het eerste voorstel van Trump verwierp.