Kroongetuige moord Grégory beschuldigd van ontvoering

Murielle Bolle, kroongetuige in de zaak-Grégory, is in staat van beschuldiging gesteld voor ontvoering. Ze is in voorlopige hechtenis geplaatst, bevestigt haar advocaat Jean-Paul Teissonnière donderdagavond. Dinsdag zal beslist worden over haar eventuele verdere aanhouding.

De 48-jarige vrouw was woensdag opgepakt en verscheen donderdag voor een onderzoeksrechter in het Franse Dijon. Op het ogenblik van de feiten, in 1984, was Bolle 15 jaar. Zij zei aanvankelijk te hebben gezien hoe haar schoonbroer Bernard Laroche de kleine Grégory Villemin had meegenomen in zijn auto. Later trok zij die getuigenis in. Het vierjarig kind werd in een waterloop in de Vogezen dood teruggevonden, geboeid aan handen en voeten.

De affaire heeft in Frankrijk al veel stof doen opwaaien. Er werden de voorbije jaren al verschillende mensen opgepakt, onder wie ook de moeder van de kleuter. De hoofdverdachte Bernard Laroche werd op zijn beurt doodgeschoten door de vader van Grégory. Deze maand werden dan weer de grootoom en groottante van het jongetje opgepakt. Zij zijn intussen weer vrijgelaten onder voorwaarden. Ze ontkennen elke betrokkenheid.

Murielle Bolle was ook in het verleden al eens verdacht, maar ze werd toen vrijgepleit.