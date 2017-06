‘Bonussen zijn not done in non-profit’

Erik Todts, bekend als directeur van het Consortium 12-12, is ook ­ondervoorzitter van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) die meer dan honderddertig leden telt.

Wat zijn de gangbare regels in de hulp­verlening?

‘In principe worden bestuursmandaten niet vergoed, dat is trouwens het verschil met parapublieke vzw’s die het verlengstuk zijn van de overheid. Er zijn uitzonderingen, zoals de voorzitter van Artsen zonder Grenzen. Maar dat is een fulltime job.’

‘Daarnaast wordt gestreefd naar een zo klein mogelijke loonspanning tussen het hoogste en het laagste loon – veel organisaties zijn daar transparant over.’

Wat met bonussen?

‘Resultaatsverloning is not done in onze sector, en bonussen vallen daaronder. Ik ken geen enkele vzw waar bonussen worden uitgedeeld. Het is wettelijk toegelaten, maar het gaat om een morele kwestie.’

En als de bonus niet van giften of ­subsidies afkomstig is?

‘Tja, het gaat om de praktijk op zich. We proberen dit echt te bannen, je moet schenkers en vrijwilligers nog in de ogen kunnen kijken.’

Hoe zit het met de hoogte van de lonen?

‘De non-profitsector zit op ongeveer 75 procent van de privésector. Nu, het is niet omdat je in de zachte sector werkt dat je gratis moet werken. Mensen die giften doen, verwachten dat er goed werk wordt geleverd en daarvoor moet je professionals kunnen aantrekken. Er kunnen best goeie redenen zijn om een mede­werker veel te betalen. ICT’ers zijn bijvoorbeeld erg gegeerd, we moeten hen goed verlonen of we kunnen niet mee.’

Hoeveel verdient u zelf?

(aarzelt) ‘Ik heb onlangs op Facebook mijn maandelijkse brutoloon vermeld en ben toch geschrokken van de reacties ... Maar goed, het is geen geheim: ik heb bijna veertig jaar anciënniteit en verdien ongeveer 4.000 euro bruto per maand, mét maaltijdcheques maar zonder auto of extra groepsverzekering.’