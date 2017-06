Controversiële Montpellier-voorzitter overleden aan hartaanval

De Fransman Louis Nicollin is donderdag op 74-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval tijdens een restaurantbezoek op zijn verjaardag. Dat meldde Montpellier, de club waar Nicollin voorzitter was, donderdag op de clubwebsite. Nicollin was al sinds 1974 voorzitter van de club uit de Franse Ligue 1 en was ook de eigenaar van het familiebedrijf Groupe Nicollin, gespecialiseerd in de ophaling en verwerking van industrieel afval.

“Het is met enorme droefheid dat we het overlijden van onze voorzitter Louis Nicollin vernomen hebben op deze donderdag 29 juni. Al onze gedachten zijn bij zijn echtgenote Colette, zijn kinderen Olivier en Laurent, zijn familie, zijn naasten en al zijn andere geliefden”, staat te lezen op de clubwebsite van Montpellier. Nicollin vierde donderdag zijn verjaardag op restaurant, toen hij getroffen werd door een hartaanval. Hij werd nog naar een ziekenhuis in Nîmes gevoerd, maar alle hulp kwam te laat.

Louis Nicollin werd in 1974 voorzitter van Montpellier en onder zijn leiding promoveerde de club naar de Franse Ligue 1. Het absolute hoogtepunt van zijn voorzitterschap beleefde Nicollin in 2012, toen Montpellier voor het eerst in zijn bestaan kampioen van Frankrijk werd.

Nicollin nam zelden een blad voor de mond en stond bekend als de meest controversiële voorzitter uit de Franse voetbalwereld. Zo liet hij bijvoorbeeld bij de titel van Montpellier in 2012 zijn grijze haren in de oranje-blauwe clubkleuren verven.