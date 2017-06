Op de tweede wedstrijddag van het EK kajak marathon in het Portugese Porte de Lima, was het de beurt aan de junioren en de beloften om hun race af te werken. Die was 19 km lang met daarin vier portages, waarbij de boot en paddel al lopend gedragen moest worden. De Belgische junioren konden de lijn van de veteranen niet doortrekken.

Geen enkele jonge peddelaar slaagde er in de top vijf te halen. Vrijdag krijgen ze een nieuwe kans in de K2. In K1 U23 opent de talentvolle Baud Kums van de Neerpeltse Water Club zijn EK marathon.

Resultaten:

Senioren mannen:

K1 Short Race: 3,6 km:

1. Quentin Urban (Fra) 17:20.17

2. Adrian Boros (Hon) 17:20.94

3. Stéphane Boulanger (Fra) 17:23.80

...

16. Davy Theys (Bel) 19:19.58

Senioren vrouwen:

K1 Short Race: 3,6 km:

1. Noémi Horvath (Hon) 19:25.66

2. Vanda Kiszli (Hon) 19:32.27

3. Stefania Cicali (Ita) 19:43.18

...

10. Ulrike Vierstraete (Bel) 23:51.73

Vrouwen U23:

K1: 22,6 km:

1. Noémi Horvath (Hon) 1:49:35.55

2. Zsofia Czellai (Hon) 1:49:42.61

3. Alaxandra Lane (GBr) 1:49:43.38

...

8. Ulrike Vierstraete (Bel) 2:09:02.97

Meisjes junioren:

K1 19 km:

1. Dorina Fekete (Hon) 1:34:29.45

2. Viktoria Nagy (Hon) 1:34:33.20

3. Rita Fernandes (Por) 1:36:01.49

...

16. Amber Jannis (Bel) 1:47:28.02