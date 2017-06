De veelgeprezen hulporganisatie Solentra, die jonge vluchtelingen psychologisch begeleidt, keert hoge vergoedingen en een nog hogere bonus uit.

Al meer dan tien jaar is de vzw Solentra (Solidariteit en Trauma) leidinggevend in therapeutische ondersteuning van vluchtelingen, migrantenkinderen en hun gezinnen. Veel Vlamingen leerden de ­organisatie pas kennen toen Jo Vandeurzen (CD&V) begin vorig jaar ‘mobiele traumateams’ van Solentra naar de scholen stuurde (DS 19 januari 2016). Later dat jaar zou de Vlaamse minister van Welzijn zijn bezoek aan Solentra het ‘hoogtepunt van 2016’ noemen. Behalve een projectsubsidie van 187.000 euro gaf Vandeurzen de vzw op 21 december in Boom ook een cheque van 50.000 euro naar aanleiding van ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel.

Solentra levert ook echt goed werk, benadrukken alle partners. ‘Wat die projectsubsidie betreft, zijn we zeer tevreden: ze hebben zelfs iets meer mensen begeleid dan afgesproken’, zegt Peter Jan Bogaert van Jongerenwelzijn. OCMW’s bevestigen de efficiëntie en expertise, Leen Geys van het Steunpunt Asiel en Migratie noemt de organisatie uniek. ‘Alleen bij Solentra vind je zulke goeie psychologen. Oké, ze zijn niet goedkoop – een consultatie van anderhalf uur kost 90 euro plus 30 euro voor de tolk – maar als een cliënt dat niet kan betalen, spreken ze hun eigen middelen aan.’

59.000 euro extra

Terechte pluimen voor Solentra, zegt een ex-werknemer die anoniem wil blijven, maar ‘intern zijn enkele zaken aan de gang die hoogst bedenkelijk zijn’. ‘Zo is er de financiële huishouding: boven op haar loon als psychologe verbonden aan het UZ Brussel, keert directrice Geertrui Serneels zichzelf jaarlijks een vergoeding van liefst 24.000 euro uit als secretaris van de raad van bestuur van Solentra.’ Haar ‘gewone’ jaarwedde bedraagt een slordige 100.000 euro bruto, inclusief patronale bijdragen.

Uit documenten die De Standaard kon inkijken, blijkt dat Serneels zich laat betalen via haar managementvennootschap Soluka, een vennootschap onder firma (VOF) op naam van haar en haar man, Alain Nlandu – etnopsycholoog en consultant bij Solentra. ‘Alain is de enige die als consultant is ingeschreven en 100 procent betaalde consultaties kan doen. Een gesubsidieerd personeelslid regelt zijn agenda, tolken en pa­tiëntenadministratie, de rest van de psychologen moet dat zelf doen. Zij hebben een gewoon bedienden­contract en verdienen veel minder’, vervolgt de ex-werknemer.

In 2016 werd liefst 134.000 euro aan erelonen ‘consultancy’ betaald, waarvan het overgrote deel aan Nlandu. Een andere insider bevestigt de voorkeursbehandeling van Serneels’ partner en het gebrek aan transparantie over de vergoedingen voor de directrice zelf. Ook zou er sprake zijn van mismanagement.

‘Alsof dat nog niet genoeg is, liet Serneels vorig jaar op 23 december – twee dagen na de gulle gift van Vandeurzen – een performantiebonus van 35.000 euro overschrijven op de rekening van Soluka. De raad van bestuur heeft het goedgekeurd, zei ze. Maar 35.000 euro? Dat voelt unfair aan tegenover alle hardwerkende psychologen die zich dag en nacht inzetten. Bovendien kun je je afvragen of dat bedrag überhaupt te verantwoorden is in deze sector.’

Arnaud Verstraete (Groen), die mee de Samusocial-affaire aan het rollen bracht, vindt alvast van niet. ‘Solentra levert fantastisch werk, maar dat betekent niet dat dergelijke hoge vergoedingen verantwoord zijn. Dit moet doorgelicht worden. Subsidies en giften moeten maximaal bij de doelgroep terechtkomen, niet bij de directie’, klinkt het.

‘Geen sprake van misbruik’

De voorzitster van de raad van bestuur was tot voor kort Mireille Schreurs, beter bekend als politierechter en als mevrouw De Gucht. Zij bevestigt de bedragen, maar hamert erop dat er géén sprake is van misbruik. ‘Geen enkel bestuurslid wordt betaald, zelfs geen verplaatsingskosten. Geertrui Serneels wordt als directrice deels betaald door het UZ, en deels door de vzw. Zij werkt al tien jaar geen 100 maar 150 procent, de afspraak was van in het begin dat ze navenant verloond zou worden, zodra daar ruimte voor was. En die bonus hebben we toegekend als beloning voor haar niet-aflatende inzet. Het is de eerste keer, we willen haar laten zien dat we haar niet willen verliezen.’

Hetzelfde verhaal klinkt bij ondervoorzitster Annik Lampo, afdelingshoofd kinderpsychiatrie in het UZ Brussel. Maar beide insiders ontkennen die 150 procent: ‘In het begin geloof je dat, maar na een tijdje blijkt ze helemaal geen 60 uur per week te werken’, zeggen ze unisono.

‘Ik word níét met subsidies of giften betaald’, benadrukt Serneels zelf. ‘Die 24.000 euro is een stuk variabel loon: de bonus komt uit eigen inkomsten en is veeleer symbolisch – volgend jaar zal de economische realiteit zoiets niet meer toelaten.’ Serneels vindt haar situatie in niets te vergelijken met de zitpenningen voor politici bij Samusocial: ‘Ik zou het bijzonder kwalijk vinden, mocht men ons in dat hokje stoppen. Ik werk 150 procent, dus ik word als 1,5 vte betaald. Alles wordt gebenchmarked en gecontroleerd. Ik hoef mij zeker niet te schamen, integendeel.’

Serneels bevestigt dat haar man ‘momenteel’ de enige consultant is bij Solentra, ‘maar hij werkt keihard en heeft een onnavolgbare expertise op het vlak van kindsoldaten en ex-Syriëstrijders’.