Geens: ‘Zerotolerantie op komst voor geweld tegen politie’

Er komt zerotolerantie voor elk feit van geweld tegen politiemensen waar ook maar een minimum aan bewijs over gevonden is. Justitieminister Koen Geens (CD&V) verzekerde donderdag in de Kamer dat die richtlijn zeer binnenkort naar de parketten vertrekt.

Over de speciale richtlijn rond geweld tegen politiemensen wordt al een hele tijd overlegd. Geens bevestigde dat dit ‘tot nu toe niet tot resultaat heeft geleid, ondanks vriendelijk en beleefd aandringen’. Maar nu zit er dus alsnog schot in de zaak, garandeerde de minister, die de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal net voordien nog aan de lijn had gehad.

Doel is ‘zerotolerantie bij aangiftes waarbij een minimum aan bewijs gevonden is’, zo verwoordde Geens het. Op dit moment komt het tot vervolging in zowat de helft van de gevallen, wat al ‘beduidend meer is dan voor andere aangiftes’.

Eenzelfde systeem van ‘quasi zerotolerantie’ is trouwens ook op komst voor geweld tegen zorg- en hulpverleners, verzekerde Geens in zijn antwoord op vragen van Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Johan Klaps (N-VA).

‘Onaanvaardbaar’

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) herhaalde op zijn beurt dat geweld tegen de politie en hulpverleners onaanvaardbaar is. Dat het toch gebeurt, heeft volgens hem ‘te maken met opvoeding, met scholing, met stijl en met onaanvaardbaar gedrag dat met wortel en tak moet worden uitgeroeid.’

Om het vertrouwen bij sommige bevolkingsgroepen in de politie te versterken, bevestigde Jambon het belang van meer diversiteit in de korpsen. Hij wil daar effectief op inzetten, ‘maar zonder de normen om toe te treden tot de politie te verlagen’.