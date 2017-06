Milquet liet computers screenen om ‘mol’ te vinden

Een nieuwe klap voor Joëlle Milquet (CDH)? Tegen de gewezen minister en partijvoorzitter van de Franstalige christendemocraten zou nog een tweede gerechtelijk onderzoek lopen. De Tijd en L’Echo pakken daar vandaag mee uit. Volgens Milquets advocaat, Adrien Masset, gaat het echter om achterhaalde en onjuiste informatie.

Milquet nam anderhalf jaar geleden ontslag nadat ze in beschuldiging werd gesteld. Ze zou als minister mensen hebben aangeworven op haar kabinet, zuiver en alleen om te helpen bij haar kiescampagne. Voor Défi van Olivier Maingain is dat dossier reden genoeg om de avances van CDH af te houden in de zoektocht naar een nieuwe meerderheid aan Franstalige kant. Milquet moet wat hem betreft eerst uit de partij gezet worden. Iets wat CDH vooralsnog niet van plan is.

De nieuwe aantijgingen lijken een uitloper van die eerste beschuldiging. In een poging om de ‘mol’ te vinden die vanop haar kabinet informatie over die bewuste aanwervingen had gelekt naar de media – het weekblad Le Vif bracht het verhaal als eerste – liet Milquet de computers op haar kabinet screenen.

De advocaat van de CDH-politica, Adrien Masset, is niet te spreken over de berichtgeving. Er is helemaal geen nieuw onderzoek, zegt hij. ‘Dit onderzoek is allesbehalve nieuw en maakt deel uit van het bestaande onderzoek. Het gaat om achterhaalde en foute informatie. Mevrouw Milquet is helemaal niet in beschuldiging gesteld voor deze veiligheidsmaatregelen, waar ze 16 maanden geleden trouwens al verklaringen over heeft afgelegd. Ze heeft toen aangetoond dat de maatregelen die zij op haar kabinet genomen heeft tegen een “mol” perfect legaal en nodig waren om de computers van Binnenlandse Zaken te beschermen.’