Bloedanalyse geeft in één op de tien gevallen ander resultaat dan speekseltest

Van alle bloedanalyes die vorig jaar zijn uitgevoerd na een positieve speekseltest, bleek ruim één op de tien vals positief. In 2014 en 2015 ging het nog om 7,8 procent vals positieve resultaten. Dat blijkt uit cijfers die Open VLD-parlementslid Sabien Lahaye-Battheu heeft opgevraagd.

Volgens Lahaye-Battheu is de stijging toe te schrijven aan de hogere gevoeligheid van de speekseltest voor cocaïne. Die drug zou langer in het speeksel opspoorbaar blijven dan in het bloed. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe vorm van speekselanalyses ter vervanging van de bloedanalyses.

Vorig jaar is een recordaantal speekseltesten uitgevoerd: 21.620. Dat is een verdubbeling tegenover de 10.447 tests in 2014. Voor 2017 is er een budget voor 36.000 speekseltesten.

Wanneer een speekseltest positief is, volgt er ook een bloedanalyse. Maar van alle bloedanalyses die het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) heeft uitgevoerd na een positieve speekseltest, bleek er vorig jaar 11,3 procent vals positief.

‘Die stijging is vermoedelijk te wijten aan de hogere gevoeligheid van de speekseltest voor cocaïne, het detectievenster in speeksel is langer dan in bloed’, zo stelt parlementslid Sabien Lahaye-Battheu op basis van een antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Uit dat antwoord blijkt ook dat er gewerkt wordt aan een nieuwe methode voor speekselanalyses, meer bepaald ‘speekselcollectoren’, die de bestaande bloedanalyse in de toekomst moet vervangen. Die nieuwe test zou uitgevoerd kunnen worden door de controlerende politiediensten zelf. Op die manier zou er bij een controle geen arts meer moeten worden opgeroepen om een bloedstaal af te nemen. Lahaye-Battheu noemt de nieuwe methode ‘een goede zaak’ omdat ze tijds- en kostenbesparend kan zijn.

Wanneer de nieuwe methode met speekselcollectoren op het terrein zal worden gebruikt, is nog onduidelijk.