Portugal faalt in strafschoppen: Chili plaatst zich voor finale Confederations Cup

Chili heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Confederations Cup, ten koste van Europees kampioen Portugal. Na 90 minuten stond het nog 0-0 en ook in de verlengingen werd niet gescoord, hoewel Chili in het slot nog paal én lat trof. Daardoor moesten strafschoppen beslissen over winst en verlies. Daarin misten Quaresma, Moutinho én Nani bij Portugal tegen een sterke doelman Claudio Bravo van Manchester City, waardoor Chili simpel won met 3-0. De andere halve finale gaat donderdag tussen Duitsland en Mexico.

In een evenwichtige eerste helft opende Portugal de debatten met een goede kopkans van Ronaldo, die naast knikte. Het antwoord van Chili liet niet lang op zich wachten. Vargas werd langs de Portugese gordelverdediging geloodst, maar raakte niet voorbij de Portugese doelman Rui Patricio. Beide ploegen kregen kansen, maar scoren lukte voor de pauze niet. Ook aan het einde van de tweede helft stond de brilscore nog op het scorebord. De Chilenen hadden de beste kans met een schitterende omhaal van Vargas, Rui Patricio redde de meubelen.

Portugal drong nog aan, maar verlengingen moesten soelaas brengen. Daarin werd ook niet gescoord. De Chilenen waren de betere ploeg, maar de kopbal van Alex Sanchez stuitte nipt naast de kooi van Rui Patricio. Invaller Gato Silva, ex-speler van Club Brugge, wilde nog een penalty voor een overtreding van Fonte, maar de Iraanse scheidsrechter gebaarde van krommenaas. Op enkele minuten van het einde ontsnapte Portugal aan de uitschakeling. Vidal trof de paal, Rodriguez was in de herneming te verrast en duwde het leer op de lat van de gapende kooi.

In de strafschoppenreeks haalde Chili het met 0/3. Quaresma, Moutinho en Nani stuitten alle drie op doelman Claudio Bravo. Voor Chili scoorden Vidal, Aranguiz en sterspeler Alexis Sanchez.

Donderdagavond (20u00) staat in Sochi de andere halve finale tussen Duitsland en Mexico op het programma. Zondag (21u00) wordt in Sint-Petersburg de finale gespeeld. Van de overgebleven landen kon alleen Mexico de Confederations Cup al op zijn palmares zetten. De Mexicanen klopten in 1999 Brazilië in een Zuid-Amerikaanse finale.

