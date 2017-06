Onversneden cocaïne gevonden in dubbele wand van vissersboot

Op een vissersboot die in de haven van Oostende lag, hebben speurders maar liefst anderhalve ton onversneden cocaïne aangetroffen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. Drie Nederlanders en een Oostendenaar zijn gearresteerd.

De drugsvangst kadert in een lopend gerechtelijk onderzoek naar een drugstrafiek vanuit Zuid-Amerika. In dat onderzoek hielden de speurders een hele tijd een vissersboot aan de Baelskaai in Oostende in de gaten. Na de inbeslagname werd het vaartuig in Zeebrugge grondig onderzocht door de politie. De drugs zaten verstopt in een soort dubbele bodem. Het gaat in totaal om anderhalve ton cocaïne. De straatwaarde loopt op tot maar liefst 225 miljoen euro, omdat het om onversneden cocaïne gaat.

Drie Nederlanders en een Oostendenaar werden ingerekend voor hun betrokkenheid bij de drugstrafiek. Drie verdachten zijn ondertussen al aangehouden, de vierde verdachte wordt woensdagavond nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Vrijdag zal de Brugse raadkamer beslissen over de verdere aanhouding van de verdachte.

De Bounty II, het schip waar de drugs in verstopt zaten, is intussen afgeschreven en verkocht. Het vaartuig is niet meer in de visserij actief, maar wordt occasioneel nog gebruikt voor korte zeetrips met onder meer hengelaars.