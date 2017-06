Gat in Europese begroting door Brexit

De Europese lidstaten mogen beginnen na te denken over hoe ze de grote gaten in de toekomstige Europese begroting zullen dichten.

De Brexit zal niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk grote financiële gevolgen hebben. Ook de Europese Unie wordt er niet beter van. Londen is immers een nettobetaler. Europees commissaris voor Begroting Günter Oettinger plakte gisteren een bedrag op de exit: vanaf 2019 wordt er jaarlijks een gat van 10 tot 12 miljard euro geslagen.

De Europese Commissie grijpt de Brexit aan om de hele Europese begroting te herbekijken. Europa werkt met meerjarenbegrotingen. De huidige loopt tot 2020 en bedraagt jaarlijks 150 miljard euro. Daarvan gaat bijna driekwart naar landbouwsubsidies en regionale steun.

Maar er is niet alleen de Brexit. De lidstaten willen ook dat Europa meer investeert in defensie, grensbewaking en veiligheid. ‘Het totale tekort kan zo oplopen tot 20 miljard’, berekende Oettinger. En dus zijn er maar twee mogelijkheden: nieuwe middelen vinden of de ambities van Europa terugschroeven. ‘De vraag is: wat is Europa waard voor de lidstaten?’

De Commissie zelf schuift in een reflectienota vijf theoretische scenario’s naar voren.

Volgens Oettinger is het onvermijdelijk dat hier en daar bespaard zal worden – landbouw wordt genoemd – en dat uitgaven verschoven worden. Maar dat zal niet alles oplossen. Als het gat helemaal gedicht moet worden, zijn er opnieuw twee mogelijkheden: of de rijkere lidstaten leggen meer geld op tafel, of Europa boort nieuwe financieringsbronnen aan.

In de reflectienota worden suggesties gedaan zoals inkomsten uit veilingen van uitstootrechten optrekken of landen zonder visumplicht meer laten betalen om naar de Europese Unie te reizen. Maar ook de optie dat landen die zich niet aan Europese afspraken houden (bijvoorbeeld over de spreiding van migranten), financieel gestraft worden.

Bedoeling is dat de EU-lidstaten de komende maanden nadenken en discussiëren over welke richting zij de nieuwe meerjarenbegroting (vanaf 2021) willen uitsturen.