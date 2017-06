Weyts ontgoocheld dat bonden De Lijn zijn weggelopen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts betreurt dat de vakbonden bij De Lijn vier dagen willen staken. ‘Het is ontgoochelend dat de sociale partners van tafel zijn weggelopen. Men laat de reiziger in de steek in plaats van hem centraal te stellen', zo zei Weyts in antwoord op vragen van Marino Keulen (Open Vld), Annick De Ridder (N-VA) en Karin Brouwers (CD&V).

De minister heeft De Lijn ook gevraagd het principe van de gegarandeerde dienstverlening uit te testen en maximaal in te zetten op prioritaire assen, de festivals, de Kusttram en Antwerpen.

Nieuw overleg tussen de vakbonden en de directie van De Lijn had woensdag geen doorbraak opgeleverd. De aangekondigde staking gaat dus door. Chauffeurs die het werk willen neerleggen, mogen daarbij zelf één van de vier stakingsdagen kiezen, namelijk vrijdag, zaterdag, zondag of maandag.

Ben Weyts Foto: BELGA

Vlaams minister Ben Weyts betreurt de stakingsplannen, zo zei hij woensdag in het Vlaams Parlement. De N-VA-minister verwijst naar de beheersovereenkomst. Die overeenkomst, die mee is goedgekeurd door de sociale partners, heeft volgens hem de ambitie om van De Lijn een performante en efficiënte maatschappij te maken en om daarbij de reiziger centraal te stellen.

'Het is ontgoochelend dat de sociale partners van tafel zijn weggelopen. Dat betreur ik, vooral in de wetenschap dat de beheersovereenkomst de reiziger centraal wil stellen. Maar hier laat men de reiziger in de steek in plaats van hem centraal te stellen', aldus de N-VA-minister.

De beheersovereenkomst bevat ook afspraken rond een soort 'gegarandeerde dienstverlening' bij stakingen waarbij het beschikbare personeel wordt ingezet op de grote en prioritaire verkeersassen. Minister Weyts heeft aan De Lijn gevraagd om dat principe al uit te testen en zich bij de geplande acties te concentreren op de prioritaire assen, de festivals, de Kusttram en (gezien de knip in de Leien) Antwerpen.

'Op die manier doen we het maximaal mogelijke om de reiziger centraal te stellen in plaats van hem in de kou te laten', aldus nog Weyts.