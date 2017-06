Wordt Zeeland straks een stukje groter?

Ook de Zeeuwse kust is niet veilig voor vastgoedmakelaars. Om plaats te maken voor een driehonderdtal luxevilla’s ligt een plan op tafel om er dertien eilandjes te laten opspuiten.

Het Brouwerseiland, zoals de kunstmatige eilandenarchipel wordt genoemd, komt niet voor de Zeeuwse kust, maar in de haven van Rijkswaterstaat op Schouwen-Duiveland. Door dertien eilanden te laten opspuiten, is er plaats voor 325 luxevilla’s, een hotel, jachthaven en winkels, schrijft De Volkskrant. Kosten van het project: 180 miljoen euro. Donderdagavond beslist de gemeenteraad of het project groen licht krijgt.

Uiteraard komt er heel wat kritiek op het voorstel, en zijn er velen die vinden dat zo’n megalomaan project niet thuishoort op het rustige Zeeland. Bijna 20.000 mensen ondertekenden een petitie tegen de komst van het luxeresort. Een belangrijke groep tegenstanders naast de natuurbeschermers, zijn de windsurfers op het Grevelingenmeer, die vrezen voor hun wind door de aanleg van het Brouwerseiland.