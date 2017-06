De politie heeft twee broers van 15 en 23 jaar geïdentificeerd voor de brutale aanval op agenten op de Antwerpse Sinksenfoor. De broers komen uit Merksem. Dat meldt het parket van Antwerpen.

'Dankzij intensief en doorgedreven speurwerk van de cel jongerencriminaliteit van de lokale recherche Antwerpen, konden dinsdagavond de twee verdachten geïdentificeerd worden', zegt parketwoordvoerster Stéphanie Chomé.

Dinsdagavond al werd de minderjarige verdachte gearresteerd en gehoord. Hij gaf toe betrokken te zijn bij de gewelddadige feiten en zal vandaag voor de jeugdrechter worden gebracht. 'Er zijn ernstige aanwijzingen dat hij zwaar geweld pleegde ten aanzien van de geviseerde inspecteurs', zegt het parket.

Het parket Antwerpen dringt aan op een plaatsing in een gesloten jeugdinstelling. 'Gelet de ernst van de feiten en de opgelopen kwetsuren pleiten we voor een opsluiting in een gesloten instelling. Dergelijke vormen van zinloos geweld ten aanzien van politiediensten door een minderjarige zijn bijzonder zorgwekkend', aldus het parket.

De meerderjarige verdachte heeft zich woensdagochtend vrijwillig aangeboden bij de politiediensten en wordt verhoord. Het parket beslist vandaag wat er met de man zal gebeuren.

De feiten

Bij een zwaar incident op de Sinksenfoor in Antwerpen zijn in de nacht van maandag 26 juni op dinsdag 27 juni twee politiemensen gewond geraakt. De agenten wilden tussenbeide komen toen twee jongens werden geviseerd, maar daarop keerde een groep jongeren zich tegen de agenten.

Bij het duw- en trekwerk viel een politieman op de grond en kreeg trappen in het gezicht. Zijn collega incasseerde enkele rake vuistslagen op het hoofd. Een agent werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, de andere raakte lichtgewond.