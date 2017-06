Verdachte voor moord op Sofie Muylle opgepakt: 'Er zijn ernstige aanwijzingen van schuld'

Een 23-jarige Roemeen is maandagmiddag in zijn thuisland opgepakt op verdenking van de moord op Sofie Muylle in Knokke. Dat melden Roemeense media, die het hebben over een 'roofmoord'. Het parket van West-Vlaanderen vraagt de uitlevering van de man. 'Er zijn ernstige aanwijzingen van schuld', zegt het parket.

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari om 12.20 uur aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras ter hoogte van de Zeedijk nummer 671. De autopsie bracht aan het licht dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend.

Uit camerabeelden en getuigenissen bleek wel dat een man met een blauwe jas urenlang in de buurt van de vindplaats van het lichaam bleef rondhangen. Op het lichaam werd ook DNA van een man aangetroffen. Die man is nu mogelijk opgepakt in Roemenië.

Het is niet bekend hoe de verdachte, Alexandru C., in het vizier van de speurders kwam. Maandagmiddag werd de man in het Roemeense stadje Salcea opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. De man schrijft op Facebook dat hij in Knokke-Heist woont.

'De arrestatie van de man gebeurde op basis van een Europees aanhoudingsbevel afgeleverd door de onderzoeksrechter. Het parket vraagt de uitlevering van de verdachte zodat verder onderzoek, waaronder DNA-onderzoek, uitsluitsel kan brengen over zijn al dan niet betrokkenheid bij de feiten', aldus procureur Céline D'havé. In het belang van het onderzoek geeft het parket geen verdere commentaar.



Het is nog niet duidelijk of Alexandru C. zich zal verzetten tegen zijn uitlevering. Volgens Roemeense media zal het hof van beroep in het Roemeense Suceava binnen 15 dagen moeten beslissen over zijn uitlevering.