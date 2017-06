Dit verandert er op 1 juli

Een nieuwe maand, nieuwe maatregelen: Minister Weyts verdubbelt de capaciteit van de inspectie Dierenwelzijn en naast de zomervakantie start ook het zogenaamde doelgroepenbeleid van het Waalse Gewest. Voorts wordt de NIP-test voor zwangere vrouwen volledig gratis en handelaars die hinder ondervinden van werken kunnen vanaf 1 juli rekenen op een zogenaamde ‘hinderpremie’. Wie een elektrische bestelwagen koopt en registreert na 1 juli betaalt geen verkeersbelasting meer.

Weyts verdubbelt capaciteit Inspectie Dierenwelzijn

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) verdubbelt vanaf 1 juli de capaciteit van zijn inspectiediensten. Het aantal voltijdse werknemers bij de Inspectie Dierenwelzijn gaat van 11 naar 22. De minister wil hiermee dit jaar nog meer - en ook onaangekondigde - inspecties kunnen uitvoeren in slachthuizen.

Foto: Animal Rights

De aankondiging van de minister kwam er na wantoestanden in een slachthuis en een broeierij in Tielt, die aan het licht kwamen door undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

De Inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid ontving vorig jaar bijna 450 meldingen over ernstige overtredingen in slachthuizen, wat resulteerde in 168 pv’s en 7 waarschuwingen.

Verkeersboetes niet betaald? Dan wordt die 35 procent duurder

De procedure voor het innen van verkeersboetes wordt vereenvoudigd. De huidige zeven stappen, die kunnen uitmonden in lange procedure tot bij de politierechter, worden herleid tot vier.

Foto: BELGAIMAGE

Wie vanaf dan weigert te betalen zal niet meer automatisch voor de politierechter moeten verschijnen. Als je niet akkoord gaat met het voorstel tot minnelijke schikking kan je je verwachten aan een bevel tot betalen in je bus, opgemaakt door het parket. Bij zo’n bevel zal je boete tevens 35 procent duurder worden.

De regering wil zo het aantal onbetaalde boetes en seponeringen van verkeersovertredingen tot een minimum herleiden. Deze maatregel moet ruim 150 miljoen euro in het laatje brengen.

Voorts treedt de zogenaamde crossborder-richtlijn in werking. Dat wil zeggen dat buitenlandse verkeersovertreders hun verkeersboetes automatisch in de bus zullen krijgen.

Prenatale test voor Downsyndroom volledig terugbetaald

De ziekenfondsen betalen vanaf 1 juli de NIP-test volledig terug voor zwangere vrouwen met een voorkeursregeling, terwijl vrouwen zonder voorkeursregeling nog maximaal 8,68 euro zullen betalen. België is het eerste land in Europa dat de test vrijwel gratis maakt.

Foto: © DR CHARLES/PHANIE

De NIPT is een niet-invasieve test voor het syndroom van Down. Er wordt een bloedstaal af­genomen van de zwangere vrouw, waarin doorgaans ook DNA van de foetus te vinden is. De test geeft met 99,8 procent zekerheid aan of het kind een trisomie­afwijking heeft of niet. De bekendste en meest voorkomende trisomie­afwijking is het syndroom van Down.

Alle artsen die zwangere vrouwen begeleiden, zullen de NIP-test kunnen afnemen of aanvragen. 'De voorwaarde is wel dat de zwangere vrouw goed geïnformeerd wordt over alle mogelijke gevolgen', zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Handelaars met hinder door werken krijgen ‘hinderpremie’ van 2.000 euro

Veel handelaars verliezen inkomsten door wegenwerken vlak bij hun zaak. Ze kunnen daarvoor een compensatie krijgen van de overheid, maar tot nog toe moesten ze daarvoor een hoop papierwerk invullen en moesten ze hun zaak sluiten.

Foto: © McPHOTO/BilderBox

Dat verandert nu. Vanaf begin juli gaat de overheid zelf na welke handelaars in de hinderzone liggen. Die handelaars worden per brief op de hoogte gebracht van de werken. Via de website www.vlaio.be kunnen ze zich dan registreren om vervolgens de premie op hun rekening gestort te krijgen.

De Vlaamse overheid raamt dat er elk jaar tussen de 2.500 en 4.000 handelaars recht zullen hebben op de premie. Omdat de papiermolen voor de handelaars wegvalt, zullen naar schatting drie tot vier keer meer handelaars een compensatie krijgen.

Handelaars die uiteindelijk toch moeten sluiten omdat hun straat helemaal niet meer bereikbaar is, kunnen boven op de hinderpremie nog een compensatie ontvangen van 80 euro per sluitingsdag.

Gereglementeerde boekenprijs

Met de maatregel wil Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de boekensector 'versterken en wapenen voor de toekomst'. De gereglementeerde boekenprijs 'moet vooral helpen om het aanbod aan boeken zo divers en breed beschikbaar mogelijk te houden', zegt de Open Vld’er.

Samen met de maatregel lanceert het kabinet-Gatz ook twee websites. Een eerste is er voor professionals in de sector en is gekoppeld aan de ISBN-databank. Via dat webadres kunnen uitgevers en importeurs dan de gereglementeerde prijs ingeven.

Die info stroomt dan door naar een publiek toegankelijke webstek waar de boekenliefhebber via een zoekmachine de gereglementeerde boekenprijs kan consulteren. Beide websites staan vanaf 1 juli online.

Groenere verkeersbelasting voor bestelwagens

Vanaf 1 juli wordt de verkeersbelasting voor bestelwagens groener. De maatregelen gaan in voor alle voertuigen die vanaf 1 juli worden ingeschreven. Elektrische en CNG-bestelwagens worden volledig vrijgesteld, en die maatregel geldt ook voor voertuigen die al zijn ingeschreven. Minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) en minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) willen bestuurders aanmoedigen om bij de aankoop van een nieuwe bestelwagen te kiezen voor een milieuvriendelijk model.

Voor de huidige ingeschreven diesel- en benzinevoertuigen verandert er niets, maar wie vanaf 1 juli nog een milieuonvriendelijke nieuwe of tweedehandsbestelwagen inschrijft, zal wel een hogere verkeersbelasting betalen.

Voor elektrische bestelwagens betaal je vanaf 1 juli helemaal geen verkeersbelasting meer. Voor CNG-modellen geldt die vrijstelling tot en met 2020. Die vrijstellingen gelden bovendien ook op alle voertuigen die al voor 1 juli werden ingeschreven. 'Zo worden eigenaars die in het verleden al een elektrische of CNG-bestelwagen gekocht hadden, ook beloond voor hun duidelijke groene keuze', meent minister Tommelein.

'De vergroening van het Vlaamse wagenpark was al ingezet door de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor personenwagens', zegt minister Schauvliege. 'We zetten die strijd tegen vervuilende emissies nu verder.'