Ambassadeur hoopt dat Nobelprijswinnaar behandeling in het buitenland krijgt

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in China, Terry Branstad, heeft woensdag gezegd te hopen dat Liu Xiaobo (61) zich in het buitenland kan laten behandelen voor zijn leverkanker. De voormalige Nobelprijswinnaar werd maandag voorwaardelijk vrijgelaten om medische redenen.

Terry Branstad is dinsdag aangekomen in Peking, een dag nadat bekendraakte dat Liu Xiaobo terminale leverkanker heeft. Hij werd vrijgelaten uit de gevangenis en ligt momenteel in een ziekenhuis in de Chinese stad Shenyang.

Mensenrechtenorganisaties hebben de Chinese autoriteiten opgeroepen om de Nobelprijswinnaar toe te staan zich in het buitenland te laten behandelen.

De Amerikaanse ambassade in China valt die oproep bij, en vroeg Peking de man zelf zijn behandelende artsen te laten kiezen. ‘Onze gedachten zijn uiteraard bij hem en zijn vrouw’, zei Branstad woensdag tijdens een persconferentie in zijn residentie in Peking. ‘De Amerikanen zouden willen dat hij de mogelijkheid krijgt om elders behandeld te worden als dat kan helpen’, ging hij verder.

Liu Xiaobo werd in 2009 veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor ‘ondermijning van het staatsgezag’, nadat hij had meegewerkt aan een tekst die opriep tot het instellen van een pluralistische democratie in China. In 2010 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.

Brandstad is de voormalige gouverneur van de staat Iowa, en werd vorige maand benoemd tot Amerikaanse ambassadeur in China. Hij kent de Chinese president Xi Jinping al sinds 1985.