Zelfrijdende auto test eerst in Antwerpen: 'We staan vooraan in Europa'

Antwerpen wordt een van de vijf Europese proeftuinen voor zelfrijdende wagens. In 2019 openen op de Ring tussen Borgerhout en Deurne en een stuk van de E313 in Ranst zogeheten ‘autonome snelwegen’. 'Met dit project staan we vooraan in Europa', zegt Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA).

Over enkele maanden wordt gestart met de bouw van de autonome snelwegen. Al is ‘bouw’ een groot woord. Technici brengen op verschillende plekken langs de weg sensoren aan die de zelfrijdende auto’s van informatie voorzien. Op die manier is het mogelijk dat deze auto’s volledig zelfstandig en veilig hun weg kunnen afleggen. Zo kunnen ze als het ware het verkeer sturen: trager rijden wanneer nodig, zodat minder files en een betere doorstroming ontstaan. En dat verhoogt dan weer de veiligheid.

'Er zijn verschillende manieren om verkeersproblemen aan te pakken. Rijstroken bijbouwen is er daar een van. Of kiezen voor nieuwe technieken. En dat is wat wij nu doen. Autonome snelwegen zullen in de toekomst een gewone zaak worden. Door dit project krijgen we nu de gelegenheid om voorop te lopen', zegt Philippe Muyters, Vlaams minister voor Innovatie.

Proeftuinen

Antwerpen is samen met Lyon, de snelweg tussen Nürnberg en München, het Spaanse Vigo en de regio tussen Rotterdam en Den Haag geselecteerd als proeftuin. Dit en volgend jaar worden de stukken weg klaargemaakt. Vanaf 2019 tot juni 2020 kan er autonoom worden gereden.

'Op het eerste gezicht verandert er weinig voor automobilisten. Wie met een normale auto rijdt, kan gewoon de snelweg gebruiken. De Vlaamse overheid gaat zelf een flink aantal zelfrijdende auto’s inzetten. Zo kunnen we zien wat het effect is op het verkeer. Onderzoek toont immers aan dat zelfrijdende auto’s voor een betere doorstroming zorgen', zegt de minister.