President Venezuela dreigt met wapengeweld

Nicolas Maduro, de president van Venezuela, dreigt ermee om zijn ‘socialistisch project’ desnoods met wapens te verdedigen. In het Zuid-Amerikaanse land komt een deel van de bevolking al maanden op straat om haar ongenoegen te uiten.

‘Wanneer Venezuela in chaos en geweld zou verzeild raken, wanneer de Bolivariaanse revolutie wordt vernietigd, zullen we de strijd aangaan’, luidde het in een toespraak in Caracas. ‘Wanneer we er niet met stemmen geraken, dan met wapens’, klonk het over plannen om via een grondwetswijziging de macht van de president uit te breiden.

Bij protesten in het land zijn sinds begin april al meer dan 75 mensen om het leven gekomen. Volgens de president wordt de oppositie gesteund door de Verenigde Staten. Hij waarschuwt Trump dat als Venezuela ‘vernietigd’ wordt, er een gigantische vluchtelingenstroom op gang dreigt te komen. ‘Luister president Donald Trump: je zal twintig muren in de zee moeten bouwen, een muur van Mississippi tot Florida, van Florida tot New York, ... u hebt de verantwoordelijkheid, stop de gekheid van het geweld door de rechtse vleugel’.

Economische crisis

Maduro hoopt op 30 juli een stemming te kunnen organiseren over een wijziging van de grondwet, maar de plannen stuiten op massaal protest. Maduro wil meer macht om de zware economische crisis in het land het hoofd te kunnen bieden. Het voorbije jaar kromp de economie in Venezuela met 18 procent. Zo’n 95 procent van alle export bestaat uit olie, maar door de lage olieprijs dalen ook die inkomsten. Daarbovenop kampt Venezuela met de grootste inflatie ter wereld. Het land heeft niet genoeg geld om voldoende voedsel en geneesmiddelen in te voeren.