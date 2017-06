Merkel wil onderhandelingen over TTIP nieuw leven inblazen

Duits bondskanselier Angela Merkel wil de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over een vrijhandelsakkoord, het zogenaamde TTIP, nieuw leven inblazen. Dat verklaarde ze op een partijcongres van de CDU. Sinds de verkiezing van Donald Trump als Amerikaans president liggen de onderhandelingen stil.

Normaal zou ook de Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, het CDU-congres hebben bijgewoond, maar hij zegde op het laatste moment af. Vorige maand bevestigde de minister dat hij bereid is om onderhandelingen over TTIP te hervatten.

In een vooraf opgenomen video zei Ross dinsdag dat de EU al akkoorden heeft met Mexico en Canada, maar nog niet met de VS. Tegelijk beklemtoonde hij dat zijn land gaat strijden tegen dumpingpraktijken. De VS vinden dat ze hier het slachtoffer zijn, meer bepaald voor staal en aluminium. De Trump-administratie beschuldigde Duitsland eerder nog van ‘oneerlijke concurrentie’.