Liefst zestien pagina’s aan Michel D’Hooghe gewijd in rapport over mogelijke omkoping bij FIFA

Baron Michel D’Hooghe, voorzitter van de Medische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA, is onderzocht geweest door Michael Garcia. De Amerikaanse jurist wijdde in het dinsdag gepubliceerde onderzoeksrapport naar mogelijke omkoping bij de toewijzing van de WK’s van 2018 en 2022 zestien pagina’s aan de 71-jarige D’Hooghe.

Het was op basis van de bevindingen van Garcia, die zijn onderzoek naar omkoping voerde tussen 2012 en 2014, dat D’Hooghe op de rooster gelegd werd door de Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond. Eind februari 2015 werd de ex-voorzitter van Club Brugge, de Belgische voetbalbond en profliga vrijgesproken.

Garcia ontdekte drie elementen die mogelijk op omkoping konden wijzen. Zo ontving D’Hooghe in april 2010, ruim 7 maanden voor de stemming, een schilderij van zijn “goede vriend” Viacheslav Koloskov, een adviseur in dienst van het Russische organisatiecomité. Volgens D’Hooghe waren enkel zijn vrouw en een vertaler aanwezig op het lunchdiner waar het schilderij overhandigd werd. Garcia ontdekte echter dat de vertaler in werkelijkheid de toenmalige CEO van het Russische bidcomité was. “Het is op zijn minst heel opmerkelijk te noemen dat Dr. D’Hooghe de aanwezigheid van de CEO nooit heeft vernoemd. Daar moest hij nochtans wel op de hoogte van zijn geweest, aangezien hij had toegegeven dat het Russische bid wel ter sprake was gekomen”, schreef Garcia in zijn 430 pagina’s tellende rapport.

Acht weken na de toewijzing van het WK 2022 aan Qatar kreeg Pieter D’Hooghe, zoon van Michel, een job bij het sportmedische ziekenhuis Aspetar in Qatar. Scheepvaartbedrijf Lalemant zocht via Rik Rammant, zoon van D’Hooghes vertrouwenspersoon Luc Rammant, toenadering tot de Qatarese economie. De Ethische Onderzoekscommissie vond echter geen harde elementen die omkoping bewezen.

België en Nederland treft geen blaam

Het organisatiecomité van België en Nederland, die gezamenlijk het WK 2018 wilden organiseren, heeft niets verkeerds gedaan. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde onderzoeksrapport van Michael Garcia naar mogelijke omkoping bij de toewijzing van de WK’s van 2018 en 2022.

“Het organisatiecomité ‘Belgium/Holland’ heeft zijn volledige medewerking getoond om de feiten en omstandigheden in deze zaak op een rijtje te zetten. Er werden zonder problemen getuigenissen afgenomen en documenten opgesteld. Ook bij de follow-up van het dossier werden geen problemen geconstateerd”, is Garcia, die het 430 pagina’s tellende dossier opstelde, bijzonder kort over het Belgium/Holland bid.

België en Nederland zijn er niet in geslaagd het WK 2018 binnen te halen. In december 2010 werd het Europees landentoernooi toegewezen aan Rusland.

Michael Garcia werd in 2012 door de Wereldvoetbalbond FIFA aangeduid als onafhankelijk onderzoeker, omdat er bij de toewijzing van het WK in 2022 aan Qatar stemmen gekocht zouden zijn. De voorbije twee jaar hield de Amerikaanse advocaat een onderzoek naar de toewijzingsprocedure voor het WK 2018 (Rusland, Engeland, België/Nederland en Spanje/Portugal) en het WK 2022 (Qatar, Australië, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten).

Terwijl alle andere kandidaturen minstens enkele pagina’s aan zich gewijd krijgen in het rapport, had Garcia voor de kandidatuur van België en Nederland slechts drie zinnen nodig.